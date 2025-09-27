Kievul a primit un sistem antiaerian de tip PATRIOT de la Israel, anunţă Zelenski

Ucraina a primit de la Israel un sistem de tip PATRIOT, un sistem de armament american costisitor şi esenţial în respingerea atacurilor ruse cu rachetă, anunţă sâmbătă preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează AFP, transmite News.ro.

”Un sistem israelian (de tip PATRIOT) funţcionează în Ucraina, este o lună de când funcţionează”, a declarat într-o conferinţă de presă la Kiev Volodimir Zelenski.

El nu precizează dacă Kievul a cumpărat acest sistem sau l-a obţinut grauit.