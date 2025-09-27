CIA ştia totul despre ”operaţiunea specială” rusă înaintea invaziei Ucrainei, dezvăluie un jurnalist de investigaţie de la The New York Times într-o viitoare carte-anchetă explozivă

Agenţia Centrală americană de Informaţii (CIA) a pregătit Kievul înainte de invazia rusă din februarie 2022, dezvăluie într-o carte-anchetă un jurnalist de investigaţie de la cotidianul american The New York Times (NYT), scrie cotidianul francez Le Figaro, citat de site-ul 20minutes.fr, transmite News.ro.

Numele autorului şi data publicării acestei cărţi ”expliozive” despre ”culisele” începutului Războiului din Ucraina nu au fost dezvăluite.

Washingtonul a mobilizat toate resursele americane pentru a supraveghea Moscova – de la poliţia federală (FBI) la Cybercommand, condus de către generalul Paul Nakasone, şi de la sateliţii Pentagonului şi până la coordonarea Avril Haines, la acea vreme directoarea serviciilor naţionale de informaţii (ODNI).

”Ştiam în mod real ce pregătea Rusia”, cu ajutorul ”unei colectări cu adevărat excelente”, rezumă directoatrea Analizei Informaţiilor clasificate de la CIA, Linda Weissgold.

Preşedintele Joer Biden, vicepreşedinta Kamala Harris şi secretarii de Stat Antony Blinken şi Apărării Lloyd Austin erau informaţi despre sirtuaţie.

Informaţiile culese au arătat că Vladimir Putin prevedea să invadeze la venirea iernii şi pregătea armata rusă de o intervenţie rapidă.

”Înţelegeam ce gândea conducerea rusă şi felul în care voia să-şi folosească forţele”, declară fostul secretar de Stat Antony Blinken.

UN SCHIMB DE INFORMAŢII VITAL

Înarmat cu aceste informaţii, directorul CIA William Burns s-a dus la Kiev să se întâlnească cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelensk, la 12 ianuarie 2022.

CIA şi-a împărtăşit datele pentru a le permite ucrainenilor să-şi pregătească apărarea.

Reconstrucţia serviciilor ucrainene de informaţii, supervizată de atunci de la Langley de către CIA, includea extragerea unor agenţi proruşi, o formare paramilitară. tirul la distanţă lungă, războiul antitanc şi camuflajul.

Generalul Valeri Kondratiuk, directorul serviciului militar ucrainean de informaţii (GUR), a condus această nouă forţă, formată în strânsă coordonare cu ofiţeri din cadrul Ground Branch a CIA.

Potrivit lui Tom Sylvester, un fost agent şi apoi director adjunct însărcinat cu Operaţiuni la CIA, citat de Le Figaro, această cooperare a fost decisivă.

”Dacă mă întrebaţi care sunt principalii doi factori care le-au permis ucrainenilor să le reziste ruşilor, ei ţin pe de o parte de deciziile luate în 2014 de a investi şi de a antrena forţe locale, iar pe de alta de decizia de a împărtăşi informaţii”, declară el.

SPIRIT REVANŞARD

CIA a devenit astfel una dintre cele mai bune apărări ale Ucrainei împotriva forţelor ruse.

Iar această ură probabil că nu a scăzutr de atunci.

Potrivit lui William Burns, preşedintele rus nutreşte de 20 de ani un resentiment profund faţă de CIA, pe care o acuză de faptul că a contribuit la căderea fostului imperiu sovietic şi a susţinut revolte în foste state aflate sub controlul Kremlinului, inclusiv Ucraina.

Fostul director al CIA îl prezintă pe Putin ca pe un apostol al revanşei, obsedat de Ucraina, pe care o considera nu o ţară independentă, ci o parte integrantă a Rusiei de o mie de ani.

Convins că datoria sa este să recucerească acest teritoriu, el caută să restaureze Rusia în dimeniunea sa imperială – un obiectiv, până acum, departe de a fi atins.