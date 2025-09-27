FBI dă afară 15 agenţi fotografiaţi pentru că ar fi îngenunchiat într-un omagiu adus afroamericanului George Floyd, ucis de către un poliţist alb

Cincisprezece agenţi ai prestigiosului serviciu federal american de poliţie (FBI) au fost concediaţi pentru că şi-ar fi exprimat solidaritatea faţă de manifestaţii care-l omagiau pe Georges Floyd, afroamericanul ucis prin asfixiere cu genunchiul de către un poliţist alb la Minneapolis, în 2020, relatează CNN, conform News.ro.

Potrivit CNN, care a discutat cu două persoane apropiate dosarului, cei 15 agenţi fac parte dintr-un nou ”val de concedieri” ale unui număr de 20 de funcţionari.

FBI nu a dorit să comenteze.

În schimb, un sindicat al personalului – FBI Agents Association – a criticat, într-o declaraţie transmisă CNN, politica directorului Kash Patel, contestat din cauza eşecurilor de securitate care au condus la asasinarea activistului ultraconservator Charlie Kirk.

UN RISC LA ADRESA SECURITĂŢII AMERICII

”Noile măsuri periculoase ale lui Patel slăbesc Biroul, pentru că ele elimină expertiza preţioasă, dăunează încrederii între conducere şi personal şi îngreunează recrutarea şi fidelizarea unor agenţi calificaţi, ceea ce, până la urmă, ne expune naţiunea unui risc crescut”, denunţă organizaţia aceste concedieri nereglementare.

Această scenă a îngenunchierii, care a avut loc la Washington în urmă cu cinci ani, a provocat critici şi a găsit un ecou în presa concervatoare.

După uciderea lui Georges Floyd, sute de persoane au manifestat în întreaga Americă, cel mai adesea paşnic.

Uneori, ca la Atlanta, vehicule de patrulare ale poliţiei au fost arse.

Mulţimea s-a adunat în faţa Casei Albe şi a agitat pancarte cu sloganuri ca ”Nu ne mai omorâţi”.

UN CAZ EXAMINAT

La acea vreme, preşedintele Donald Trump i-a cerut secretarului său de atunci al Justiţiei Bill Barr să preia controlul străzilor.

Atunci când au apărut fotografiile, directorul FBI de la acea vreme Christophe Wray nu a reproşat vreo greşeală.

Însă, anul acesta, oficiali de la FBI şi-au exprimat dorinţa să reevalueze incidentul.

Potrivit unor surse citate de CNN, agenţii respectivi au fost mutaţi – o decizie impusă ca o pedeapsă, deoarece era vorba despre posturi mai puţin râvnite -, după care au fost daţi afară.