Liderii AUR de la Chişinău neagă că partidul se retrage din cursa electorală

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Partidul Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) din Republica Moldova nu se retrage din alegerile parlamentare de duminică, susține preşedintele acestei formaţiuni politice, Boris Volosatîi, conform Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Acesta a infirmat informaţiile transmise vineri de AUR Bucureşti cu privire la retragerea din cursa electorală a formaţiunii politice cu aceeaşi denumire din Republica Moldova.

„În cadrul unei conferinţe de presă, membri ai partidului AUR România au anunţat „retragerea AUR din cursa electorală” pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova. Subliniem cu toată claritatea: AUR România nici nu a fost înregistrat în această competiţie electorală. Singurul partid AUR care participă la alegerile parlamentare din Republica Moldova este AUR din Republica Moldova, înregistrat legal la Chişinău, cu conducere proprie, avându-l preşedinte pe Boris Volosatîi, cu liste proprii de candidaţi şi cu un program politic clar, centrat pe idealul Reîntregirii Neamului Românesc”, a precizat Volosatîi.

El mai precizează că AUR din Republica Moldova este un partid independent, nu o filială a AUR România.

„Vrem să credem că această declaraţie nu este un gest intenţionat de a induce electoratul în eroare, dar considerăm important să reafirmăm adevărul. AUR din Republica Moldova rămâne ferm în cursa electorală şi va merge până la capăt”, a adăugat liderul AUR de la Chişinău.

Declaraţia acestuia vine ca reacţie la un mesaj transmis vineri de AUR România, potrivit căruia AUR se retrage din cursa electorală din Moldova.

„În faţa unui moment de cotitură pentru românii de peste Prut, decizia noastră este de a nu fragmenta şi mai mult votul din data de 28 septembrie. AUR se retrage din această cursă şi pentru a nu produce şi mai multă dezbinare şi a nu dezorienta publicul. Avem simţul datoriei împlinite. Nu vrem să fim acuzaţi că ne-am implicat în afacerile unui alt stat, chiar dacă acel stat este al doilea stat românesc şi trebuie să revină îndată acasă. Urăm succes competitorilor care respectă România şi istoria neamului nostru de pe ambele maluri ale Prutului”, se arată pe site-ul partidulaur.ro.