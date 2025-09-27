Autorităţile electorale din Republica Moldova au acreditat peste 3.400 de observatori, dintre care 912 internaţionali

Peste 3.400 de observatori vor monitoriza desfăşurarea alegerilor parlamentare de duminică din Republica Moldova, a anunţat, sâmbătă, Comisia Electorală Centrală (CEC), transmite Agerpres.

Potrivit unui comunicat al CEC, pentru acest scrutin au fost acreditaţi, în total, 3.423 observatori, dintre care 912 sunt observatori străini.

Din numărul observatorilor naţionali, 2.496 reprezintă 8 asociaţii obşteşti din ţară. Cei mai mulţi observatori au fost acreditaţi la solicitarea Asociaţiei Promo-LEX şi Uniunii Juriştilor din Moldova.

Totodată, CEC a acreditat 912 observatori internaţionali. Aceştia reprezintă:

– 22 misiuni diplomatice acreditate în Republica Moldova (149 persoane)

– 15 autorităţi electorale străine (28 persoane)

– 12 asociaţii internaţionale (269 persoane)

– Misiunea de observare a alegerilor din partea OSCE/ODIHR (272 de persoane)

– Reţeaua Europeană a Organizaţiilor de Monitorizare a Alegerilor (8 persoane)

– Adunarea Parlamentară a Organizaţiei Cooperării Economice la Marea Neagră (3 persoane)

– Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (28 de persoane)

– Parlamentul European (14 persoane)

– Adunarea Parlamentară a OSCE (118 persoane)

– Parlamentul Ucrainei (15 persoane)

– Organizaţia Internaţională a Francofoniei (8 persoane).