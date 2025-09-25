G4Media.ro
UE solicită României să transpună deplin Directiva privind înfiinţarea şi funcţionarea punctului unic de acces european (ESAP)

Comisia Europeană a trimis scrisori de punere în întârziere către 15 state membre, printre care şi România, pentru că nu au transpus complet Directiva UE 2864 din 2023 privind înfiinţarea şi funcţionarea punctului unic de acces european (ESAP) în raport cu schimbările introduse în Directiva UE 109 din 2004 referitoare la Transparenţă, informează un comunicat de presă al Executivului comunitar.

Statele care au primit scrisori sunt: Bulgaria, Estonia, Spania, Franţa, Croaţia, Italia, Letonia, Lituania, Ţările de Jos, Austria, Portugalia, Polonia, România, Slovenia şi Suedia, transmite Agerpres.

Trimiterea unei scrisori de punere în întârziere reprezintă demararea procedurii de infringement.

Directiv ESAP este parte a pachetului legislativ ESAP care facilitează crearea unui mecanism centralizat pentru a oferi informaţii publice uşor accesibile, comparabile şi utilizabile investitorilor şi altor părţi interesate. Pachetul legislativ prevede trei faze de dezvoltare a ESAP.

Prima fază va începe în iulie 2026 când informaţiile publicate conform Directivei referitoare la Transparenţă, precum şi Regulamentului UE 1129 din 2017 şi Regulamentului UE 236 din 2012 vor începe să fie prezentate autorităţilor naţionale competente pentru a le face disponibile pe ESAP. Pentru acest prim pas, statele membre UE trebuiau să transpună modificările introduse de Directiva referitoare la Transparenţă până în 10 iulie 2025.

Prin urmare, Comisia trimite scrisori de punere în întârziere către 15 de state membre. Acestea au acum la dispoziţie două luni pentru a finaliza transpunerea şi a notifica măsurile lor către Comisie. În absenţa unui răspuns satisfăcător, Comisia poate decide să emită un aviz motivat.

