Reacția lui Mircea Lucescu după Bosnia – România 3 -1: ”O ruşine! Când mă uit în ce hal de stadion jucam…” / ”Arbitrul le-a lăsat toate faulturile”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Selecţionerul Mircea Lucescu a declarat, sâmbătă seară, după meciul cu Bosnia, pierdut cu 1-3, că arbitrul a fost părtinitor, el precizând că la faza în urma căreia a fost eliminat Denis Drăguş adversarul a simulat, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Lucescu a vorbit critic şi despre starea stadionului din Zenica şi despre scandările suporterilor bosniaci.

“Un meci pe care l-am pierdut din cauza comportării din repriza a doua, datorită lipsei de concentrare din prima repriză, când puteam să marcăm 3-4 goluri fără probleme. Arbitrul le-a lăsat toate faulturile. Pe Marius Marin acum îl coase şi el nici măcar nu s-a dus să vadă faza. La Drăguş, adversarul a venit din spate, a văzut că ridică piciorul şi a intrat direct în el. N-a păţit nimic că nu i s-a dat nimic, a simulat.

Din momentul ăla noi am cedat. Toate duelurile lor le-au câştigat, şi în duelurile pe care noi le-am câştigat tot ei au câştigat, cu arbitrajul ăsta. Pe presiunea lor şi cu puţină teamă care s-a instaurat, i-am avantajat pe ei. Impinşi de public, cu foarte mult curaj, au intrat în toate duelurile cu foarte multă agresivitate.

Eu consider că nu e roşu la Drăguş. Bineînţeles că trebuia să pună corpul şi să nu ridice piciorul sus, dar nu era în dispută cu adversarul. El a ridicat piciorul la minge. În acel moment, arbitrul ne-a dezavantajat foarte tare.

Am arătat copilărie în anumite momente. La primul gol trebuia să scoatem mingea în afara terenului şi nu se mai ajungea acolo.

O ruşine! Când mă uit în ce hal de stadion jucam… fotografii stăteau pe nişte scaune pe culoarul ăla, jucătorii nu aveau unde să se încălzească. Dacă noi suntem aşa cum au strigat ei, atunci cum sunt ei, la tot ce se întâmplă aici? La nivelul ăsta al competiţiei nu se poate să joci pe un astfel de stadion.

Nu mă întrebaţi, pentru că nu răspund nimic”, a spus Mircea Lucescu la Prima Sport.

Reprezentativa României a fost învinsă, sâmbătă seară, la Zenica, scor 3-1, de selecţionata din Bosnia-Herţegovina, în penultima etapă a grupei H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială din 2026. Ca urmare a rezultatelor de sâmbătă, naţionala tricoloră a pierdut şansa de a se califica direct la turneul final sau de a ajunge în play-off din grupele preliminare. Tricolorii mai au şansa barajului CM 2026 prin traseul Ligii Naţiunilor, în urma performanţelor de anul trecut.