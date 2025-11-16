G4Media.ro
Ceaţă în 21 de judeţe. Vixibilitate scăzută pe Centura Capitalei, pe A0…

autostrada ceata masina
Sursa Foto; Poliția Romana

Ceaţă în 21 de judeţe. Vixibilitate scăzută pe Centura Capitalei, pe A0 şi pe A3 Bucureşti – Ploieşti şi pe A7 Ploieşti – Buzău / Recomandăr pentru şoferi

16 Noi

Centrul Infotrafic din IGPR anunţă că duminică dimineaţă jumătate din judeţele ţării sunt afectate de ceaţă. care pe alocuri scade sun 100 de metri vizibilitatea în trafi, transmite News.ro.

”Este semnalată ceaţă, care scade vizibilitatea în trafic sub 200 de metri, pe alocuri chiar sub 100 de metri, pe autostrăzile A0 Centura Bucureşti, A3 Bucureşti-Braşov şi A7 Ploieşti-Buzău, fără a fi sesizate evenimente rutiere în desfăşurare”, anunţă duminicpă dimineaţă Centrul Infotrafic din IGPR.

De asemenea, vizibilitatea în trafic este redusă din cauza ceţii sub 200 de metri, izolat chiar sub 50 de metri, pe mai multe drumuri de la nivel naţional, din judeţele Maramureş, Cluj, Bistriţa-Năsăud, Ialomiţa, Buzău, Prahova, Ilfov, Dâmboviţa, Alba, Braşov, Mureş, Harghita, Sibiu, Bacău, Suceava, Galaţi, Vrancea, Vaslui, Gorj, Dolj şi Vâlcea.

Pe timp de ceaţă, în afară de reducerea vitezei, mărirea distanţei în mers şi folosirea corespunzătoare a luminilor, în ceea ce priveşte autostrăzile trebuie respectate şi alte reguli, precizează Centrul Infotrafic.

”Nu opriţi pe benzile de circulaţie şi pe banda de urgenţă! În cazul unei pene sau defecţiuni tehnice, porniţi luminile de avarie, echipaţi-vă cu vesta reflectorizantă, scoateţi pasagerii din autovehicul în afara părţii carosabile şi amplasaţi triunghiurile reflectorizante, unul după celălalt, la distanţe mai mari!”, recomandă poliţiştii.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

