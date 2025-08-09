Aglomeraţie la ieşirea din ţară, la Giurgiu-Ruse şi pe Autostrada Soarelui către litoral

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Centrul Infotrafic anunţă, sâmbătă dimineaţă, că pe majoritatea arterelor rutiere din ţară se circulă bine, valorile de trafic fiind reduse. Este, însă, aglomeraţie pe DN 5, la ieşirea din ţară la Giurgiu-Ruse şi pe Autostrada Soarelui către litoral, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

”Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că, pentru această oră (07:00), nu sunt înregistrate accidente rutiere care să impună restricţii de trafic pe reţeaua de autostrăzi şi drumuri naţionale”, a transmis, sâmbătă, Centrul Infotrafic.

La nivelul ţării se circulă în general în condiţii de fluenţă, cu valori de trafic reduse pe majoritatea şoselelor de viteză, cu excepţia DN 5 Giurgiu-Ruse, unde este formată coloană de autovehicule la ieşirea din ţară.

De asemenea, este aglomeraţie pe Autostrada A 2 Bucureşti – Constanţa, unde sunt valori de trafic în creştere pe sensul către litoral, însă fără a fi formate coloane de autovehicule.