Alertă in Japonia privind cădere de cenuşă după o erupţie vulcanică /…

vulcan eruptie Sakurajima Kyushu japonia lavă
sursa foto: Captură YouTube

Alertă in Japonia privind cădere de cenuşă după o erupţie vulcanică / ”Folosiți umbrele sau măşti şi conduceţi cu viteză redusă”

Agenţia meteorologică japoneză a avertizat duminică asupra căderilor de cenuşă în sudul Japoniei, unde un vulcan a erupt în cursul dimineţii, transmite News.ro.

Sakurajima, unul dintre cei mai activi vulcani din ţară, situat în departamentul Kagoshima, a erupt înainte de răsărit, aruncând un nor de cenuşă şi fum la peste 4.400 de metri altitudine în atmosferă, potrivit Agenţiei Meteorologice Japoneze (JMA). „Nu au fost semnalate pagube” de atunci, a declarat un oficial local pentru AFP.

Meteorologii au emis însă o avertizare privind căderi de cenuşă de intensitate „moderată” în departamentele Kagoshima şi Miyazaki. „Vă rugăm să luaţi măsuri pentru a vă proteja de cenuşă, folosind de exemplu umbrele sau măşti, şi să conduceţi cu viteză redusă”, a indicat agenţia către locuitorii din zonele afectate.

Japonia are numeroşi vulcani activi, printre care Sakurajima, o atracţie turistică importantă, care aruncă frecvent cenuşă şi fum. Accesul la acesta este în prezent restricţionat de autorităţi.

Ţara este situată pe centura de foc a Pacificului, unde se înregistrează o mare parte din cutremurele şi erupţiile vulcanice care au loc pe planetă.

Tags:
