Sora nonagenară a unui japonez codamnat la moarte nevinovat și achitat după 46 de ani, cere abolirea pedepsei capitale / 30.000 de oameni își așteaptă execuția în întreaga lume

La 92 de ani, Hideko Hakamada luptă împotriva pedepsei capitale în Japonia și în restul lumii, după ce a obținut eliberarea fratelui său Iwao, achitat anul trecut, după 46 de ani petrecuți în celula condamnaților la moarte.

„Tribunalele sunt conduse de ființe umane, iar acestea comit, evident, greșeli”, a declarat doamna Hakamada pentru AFP în acest weekend la Tokyo, în marja unui congres privind pedeapsa cu moartea în Asia de Est, la care a fost invitată ca vorbitoare principală.

Fratele său, Iwao Hakamada, în vârstă de 89 de ani, a fost achitat definitiv în 2024 de crimele pe care nu le-a comis și pentru care a petrecut mai mult de jumătate din viață în închisoare.

Fost boxer devenit angajat într-o fabrică de miso (soia fermentată), el a fost acuzat că în 1966 și-a ucis șeful și trei membri ai familiei acestuia. A fost condamnat la moarte doi ani mai târziu.

După zeci de ani de bătălii juridice, justiția a recunoscut în cele din urmă că poliția a falsificat dovezile și că Iwao Hakamada a fost supus unor interogatorii „inumane” menite să-i smulgă prin constrângere mărturisiri pe care le-a retras ulterior.

El este al cincilea condamnat la moarte în Japonia după cel de-al Doilea Război Mondial care a scăpat la limită de execuție grație unui proces de revizuire. Cazul său este considerat una dintre cele mai mari erori judiciare din istoria contemporană a țării.

Dar Hideko Hakamada spune că nu poate avea liniște atâta timp cât pedeapsa cu moartea va continua să fie aplicată în țara sa și în restul lumii.

„Am luptat timp de 58 de ani. Nu pot pur și simplu să fiu tristă și să încetinesc ritmul”, subliniază nonagenara.

Pentru doamna Hakamada, întorsă din Italia, unde a luat cuvântul în cadrul unei alte conferințe pe tema pedepsei cu moartea, simpla posibilitate a unei erori judiciare face ca pedeapsa capitală să fie intolerabilă.

La nivel mondial, 1.151 de persoane au fost executate oficial în 2024.

Totuși, această cifră este „cu mult sub” realitate, potrivit asociației franceze Ensemble contre la peine de mort (ECPM), numărul execuțiilor fiind secret de stat în mai multe țări, printre care China.

Potrivit ECPM, care a coorganizat congresul de la Tokyo, cel puțin 30.000 de persoane se află în așteptarea execuției în întreaga lume.

Alături de Statele Unite, Japonia – unde aproximativ 100 de persoane așteaptă execuția – este singura țară din G7 care aplică încă pedeapsa capitală, o măsură care, potrivit sondajelor, se bucură de un puternic sprijin în rândul populației.

„Oamenii sunt blazați”, consideră doamna Hakamada. „Pedeapsa cu moartea a existat dintotdeauna, încă din copilăria mea. Așadar, mi se părea normală”, mărturisește ea.

„Dar a apărut cazul lui Iwao. Eram absolut hotărâtă să nu-i las să ucidă un nevinovat pentru o crimă pe care nu o comisese”, insistă energica nonagenară.

Pentru mulți oameni, pedeapsa cu moartea „nu îi afectează, așa că de ce să le pese? Dar eu am trăit-o. Trebuie să mă exprim, tare și clar.”

Iwao Hakamada a obținut în cele din urmă 200 de milioane de yeni (1,12 milioane de euro) pentru deceniile interminabile în care a așteptat să fie executat în orice moment.

Dar, grav afectat psihologic, astăzi își petrece o mare parte din zile dormind, povestește sora lui.

În Japonia, deținuții sunt adesea informați despre execuția lor în ultimul moment, de obicei în dimineața zilei execuției, o „cruțare” pe care condamnații au contestat-o în instanță.

Simptomele rezultate din această încarcerare „nu pot fi vindecate”, estimează Hideko Hakamada.

„Spune lucruri absurde. Îl însoțesc în poveștile sale absurde și trăiesc această viață absurdă”, adaugă ea zâmbind.

Dar „dacă rămân veselă și optimistă, atunci și Iwao ar trebui să simtă la fel”, speră ea.

Un congres mondial pentru abolirea pedepsei capitale va avea loc la Paris în 2026.

Traducere de pe France Presse realizată cu Deepl.com, revizuită de G4Media.ro