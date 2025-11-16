Santiago Bernabeu, arena grupării Real Madrid, găzduieşte duminică un meci de fotbal american / Vor juca Miami Dolphins şi Washington Commanders într-un meci din NFL

În timpul pauzei internaţionale prilejuită de meciurile echipelor naţionale, gruparea Real Madrid va găzdui o partidă de fotbal american, transmite News.ro.

Prestigioasa ligă NFL va ajunge stadionul Santiago Bernabeu duminică (16:30) cu meciul dintre Miami Dolphins şi Washington Commanders, care contează pentru etapa a 11-a a campionatului.

Madrid este al patrulea oraş european care găzduieşte un meci de fotbal american.