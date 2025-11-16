Trump va continua procesul împotriva BBC: Trei experți explică de ce ar putea avea dificultăți în a câștiga (Analiză SkyNews)

Donald Trump a confirmat că intenționează să dea în judecată BBC pentru suma cuprinsă între 1 și 5 miliarde de dolari, din cauza modificării discursului său într-o emisiune de știri Panorama.

Corporația a declarat că a fost o „eroare de judecată” să îmbine două secțiuni ale discursului său, iar programul „nu va mai fi difuzat în această formă pe niciuna dintre platformele BBC”.

„Trebuie să o facem, au recunoscut chiar ei că au trișat”, a declarat președintele SUA reporterilor în noaptea de sâmbătă.

„Nu că nu ar fi putut să nu o facă. Au trișat. Au schimbat cuvintele care mi-au ieșit din gură.”

Cu toate acestea, procesul nu va fi ușor, potrivit a trei experți care au vorbit cu Sky News.

„Este ușor să intentezi un proces”, a declarat Mark Stevens, avocat specializat în drept media la Howard Kennedy, pentru prezentatoarea Sky Samantha Washington.

„Să câștigi unul, în acest caz, este ca și cum ai încerca să prinzi o tornadă cu lasoul: este posibil din punct de vedere tehnic, dar vei avea nevoie de mai mult decât o pălărie de cowboy.”

De ce ar fi atât de greu de câștigat acest proces? Unde s-a produs prejudiciul?

Episodul Panorama nu a fost difuzat în SUA, ceea ce ar putea îngreuna cazul lui Trump.

„Pentru ca o acțiune în calomnie să aibă succes, prejudiciul trebuie să se producă în locul în care este intentat procesul”, a declarat Stevens.

„Este greu să argumentezi prejudiciul adus reputației într-o jurisdicție în care conținutul nu a fost difuzat.”

Președintele va trebui, de asemenea, să demonstreze că reputația sa a suferit un prejudiciu real.

„Dar reputația sa era deja destul de afectată în această privință”, a mai afirmat Stevens.

„Au existat concluzii judiciare, audieri în Congres, acoperire mediatică globală în jurul datei de 6 ianuarie. A atribui BBC responsabilitatea pentru orice prejudiciu suplimentar pare destul de fragil.”

A fost greșeala intenționată?

Pentru a da în judecată pe cineva pentru calomnie în SUA, trebuie să dovedești că a făcut-o intenționat – sau cu „intenție răuvoitoare”.

Acest lucru ar putea fi greu de dovedit, potrivit lui Alan Rusbridger, redactor al revistei Prospect și fost redactor-șef al ziarului Guardian.

„Pur și simplu nu cred că poate face asta”, a spus el.

Din 1964, funcționarii publici americani trebuie să dovedească că afirmațiile făcute împotriva lor au fost făcute „cu știința că erau false sau cu o indiferență nesăbuită față de adevăr”.

„Motivul pentru care Curtea Supremă a adoptat această lege în 1964 este efectul descurajator asupra jurnalismului”, a spus Rusbridger.

„Dacă un jurnalist face o greșeală, [și] aceasta a fost în mod clar o greșeală, iar angajatorii săi ajung să plătească 1 miliard, 2 miliarde, 3 miliarde de dolari, acest lucru ar avea un efect îngrozitor asupra jurnalismului.

„Dacă Trump nu poate dovedi că persoana care a editat acest film a făcut-o cu intenție răuvoitoare, cazul este deschis și închis.”

Cere prea mulți bani în proces?

Donald Trump spune că va cere între 1 și 5 miliarde de dolari, cifre pe care fostul corespondent juridic al BBC, Clive Coleman, le-a descris ca fiind „foarte fanteziste”.

„Cred că este foarte fantezist, deoarece va trebui să demonstreze că a suferit daune de reputație în valoare de miliarde de dolari.

Știm că acest lucru s-a întâmplat în 2020, când a fost ținut discursul. El a continuat să aibă succes în afaceri și, bineînțeles, a fost reales președinte al SUA.”

Cu toate acestea, Coleman a sugerat că BBC ar trebui să încerce să „pună capăt acestei situații cât mai repede posibil”.

„Litigiile sunt întotdeauna o decizie comercială și o decizie care afectează reputația”, a afirmat acesta.

„Procesele legale care duc la un proces în instanță sunt lungi și dificile, iar acest lucru va apărea destul de des în știri între momentul de față și momentul respectiv.”

Alte organizații de știri care se confruntă cu litigii din partea lui Trump au ajuns la o înțelegere extrajudiciară pentru „sume de 15 milioane de dolari, 16 milioane de dolari”, potrivit lui Coleman.