Donald Trump „a avut discuţii telefonice cu Thailanda şi Cambodgia” după ciocnirile de la frontieră între armatele celor două țări

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Donald Trump „a avut discuţii telefonice cu Thailanda şi Cambodgia în încercarea de a rezolva recentul conflict dintre cele două ţări”, a anunţat, vineri, Casa Albă, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Preşedintele american „este, de asemenea, în contact cu Malaysia pentru a ajuta la încetarea violenţelor”, a declarat un înalt oficial american, în timp ce noi ciocniri au avut loc la frontiera dintre Thailanda şi Cambodgia.

Donald Trump a semnat pe 26 octombrie în Malaysia un acord de încetare a focului între cele două ţări.

Cambodgia şi Thailanda s-au acuzat reciproc miercuri de noi confruntări de-a lungul frontierei lor, Phnom Penh afirmând că un civil cambodgian a fost ucis. Cu puţin timp înainte, Bangkok anunţase suspendarea acordului de pace susţinut de Statele Unite.

Preşedintele american asigură că a pus capăt opt conflicte în lume, inclusiv celui dintre cele două ţări din Asia de Sud-Est, de la revenirea sa la Casa Albă în ianuarie. El consideră că aceste eforturi de mediere ar trebui să-i aducă Premiul Nobel pentru Pace.

Experţii notează însă că intervenţia sa în unele dintre conflictele în cauză a fost minimă sau inexistentă. Cu toate acestea, mai multe guverne din întreaga lume susţin public nominalizarea lui Donald Trump pentru această distincţie.