Trump îi acuză pe democraţi că promovează „înşelătoria Epstein” şi îi critică pe republicanii „ramoliţi şi idioţi” care „au căzut în ghearele” lor

Donald Trump i-a acuzat vineri pe opozanţii săi democraţi că „promovează din nou înşelătoria Epstein”, în timp ce reapar întrebările cu privire la legăturile dintre Trump şi acest fost finanţist bogat şi delincvent sexual, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Jeffrey „Epstein era un democrat, el este problema democraţilor, nu problema republicanilor”, a scris preşedintele american pe reţeaua sa socială Truth Social, adăugând: „Câţiva republicani slabi au căzut în ghearele (dem ocraţilor), pentru că sunt ramoliţi şi idioţi”.

Donald Trump s-a referit la câteva figuri marcante din partidul său, în unele cazuri chiar persoane apropiate, care insistă ca Departamentul american al Justiţiei să publice documentele aflate în posesia lui referitoare la această afacere politico-judiciară foarte sensibilă.

După ce promisese susţinătorilor săi în timpul campaniei prezidenţiale dezvăluiri răsunătoare, Donald Trump încearcă astăzi să stingă polemica, pe care el a calificat-o de mai multe ori drept o „farsă” pusă în scenă de opoziţia democrată.

Preşedintele republican al Camerei Reprezentanţilor, care împreună cu Senatul formează Congresul american, vrea să organizeze săptămâna viitoare un vot asupra acestui subiect.

La ora actuală, presa americană estimează că un mare număr dintre republicani ar putea vota în favoarea unui text care să ceară publicarea documentelor de către Departamentul Justiţiei, în pofida reticenţelor Casei Albe.

Propunerea de lege în acest sens a fost înaintată de un parlamentar republican şi de unul democrat.

Preşedintele american a dezminţit mereu că ştia despre comportamen tul infracţional al celui cu care a fost apropiat vreme de mulţi ani înainte de a se certa în anii 2000, afirmând că disputa lor a avut loc cu ani de zile înainte ca aceste infracţiuni să iasă la iveală.

Afacerea Epstein inflamează SUA după ce administraţia lui Donald Trump a anunţat la începutul lui iulie că nu a descoperit niciun element nou care să justifice publicarea unor documente suplimentare în acest dosar.

Moartea sa prin sinucidere a alimentat nenumărate teorii ale complotului, conform cărora el ar fi fost asasinat pentru a împiedica implicarea unor personalităţi de prim plan în această afacere.

Casa Albă a acuzat miercuri opoziţia că fabrică o „poveste falsă” după ce parlamentari democraţi au difuzat un email din 2019 în care delincventul sexual Jeffrey Epstein afirmă că Donald Trup „ştia despre fete”.