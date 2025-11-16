Patronii de localuri din Cluj: Am protejat consumatorii preluând o parte din costurile majorării TVA-ului, în detrimentul propriei profitabilități. A introduce TVA de 21% și pentru HoReCa ar aduce falimente în lanț

Cluj-Napoca este considerat unul dintre cele mai scumpe orașe din țară, cu cea mai mare putere de cumpărare, însă reprezentanții Organizației Patronale Horeca prezintă o imagine descurajantă pentru afacerile din industria clujeană a ospitalității, chiar falimentară, dacă guvernanții vor decide să aplice și în acest domeniu cota TVA-ului de 21%. În prezent, HoReCa beneficiază de cota redusă de TVA de 11%, însă majoritatea patronilor de localuri/restaurante/hoteluri arată că majorarea prețurilor în general a determinat o scădere drastică a numărului de clienți, precum și o creștere semnificativă la prețurile materiei prime, la utilități și alte servicii.

Conform datelor transmise de organizație pentru G4Media – în urma unui chestionar la care au oferit răspunsuri patronii de localuri, restaurante și hoteluri din Cluj – impactul majorării cotei unice de TVA la 21% a fost unul covârșitor. Aproape toți patronii s-au văzut nevoiți să majoreze prețurile din meniu, pentru a absorbi o parte din costurile mai mari pentru materia primă, generate de majorarea TVA-ului. Ca primă concluzie: antreprenorii au acționat ca un scut între scumpiri și clientul final, sacrificându-și propria marjă de profit pentru a nu pierde clienți. „Strategia dominantă a fost supraviețuirea prin compromis”, se precizează în analiza Organizației Patronale Horeca Cluj.

În privința numărului de clienți, perspectiva este sumbră. Majoritatea patronilor de localuri (peste 75%) raportează scăderea numărului de clienți, de la moderat (5-15%), la semnificativ (peste 15%), cauza fiind pusă, de asemenea, tot pe creșterea de prețuri. „Chiar și în cazurile localurilor care au efectuat majorări parțiale de preț a fost suficient pentru a scădea traficul de clienți”, se precizează în analiză.

Chestionarul a cuprins și întrebări privind schimbarea comportamentului clujenilor care frecventează localuri/restaurante. Concluzia: Oamenii fie vin mai rar, iar dacă vin totuși, cheltuiesc mai puțin. „Patronii care raportează o valoare neschimbată probabil au clienți fideli, dar per total, imaginea este de prudență în consum”, se precizează în analiză.

Scăderea numărului de clienți a impus o serie de măsuri pe care le-au aplicat în mare toți cei din industria ospitalității. Cele mai comune măsuri sunt optimizarea meniului, renegocierea cu furnizorii și reducerea costurilor operaționale, renunțarea la cheltuieli care, de exemplu, nu sunt considerate stringente, ca de exemplu marketing-ul: „Asta înseamnă că patronii sunt nevoiți să lupte pe toate fronturile pentru a rămâne pe linia de plutire. Marketingul este mai puțin menționat, probabil din lipsă de bugete”.

În ce privește creștere cotei unice a TVA, răspunsurile celor din industria Horeca Cluj sunt unanime: „dezastruos”, „probabil vom închide”, „scădere semnificativă” – ceea ce arată că industria a ajuns la o limită. „Dacă și pentru industria Horeca s-ar aplica cota de 21%, ar fi o lovitură fiscală care nu va mai putea fi absorbită și ar duce la falimente în lanț și la transferarea integrală a costurilor către consumatori, cu efecte devastatoare”, se precizează în analiză.

Legat de provocări și așteptări pentru 2026, patronii din Organizația Horeca Cluj cer următoarele:

Predictibilitate și stabilitate legislativă: Oprirea modificărilor fiscale de pe o zi pe alta

Fiscalitate suportabilă: Reducerea taxelor pe muncă pentru a putea oferi salarii mai bune și a rămâne competitivi

Sprijin real și coerent: Programe de finanțare (IMM Invest), politici de promovare a turismului

Concluzia analizei, în urma chestionarului la care au răspuns membrii Organizației Horeca Cluj:

Industria a fost în măsură să absoarbă șocul, pentru că operatorii au protejat consumatorii, preluând o mare parte din costul majorării TVA la 21% în detrimentul propriei profitabilități

Consumul este în scădere: Chiar și cu acest sacrificiu, scăderea numărului de clienți și a valorii bonului este evidentă. Românii ies mai rar și cheltuiesc mai puțin

Industria este la limită: Antreprenorii deja optimizează tot ceea ce se poate. O nouă creștere de taxe (precum aplicarea cotei unice de TVA de 21%) ar fi catastrofală și ar duce la un val de închideri

Apel la stabilitate, nu la ajutoare: Soluția pe termen lung cerută de industrie este un mediu fiscal predictibil și taxe rezonabile pe muncă, nu pomeni electorale

