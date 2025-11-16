Adrian Ţuţuianu şi-a depus dosarul de candidatură pentru funcţia de preşedinte al AEP / A demisionat, joi, din PSD, deoarece preşedintele AEP nu poate fi membru de partid

Secretarul de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului Adrian Ţuţuianu a anunţat că şi-a depus dosarul de candidatură pentru funcţia de preşedinte al Autorităţii Electorale Permanente (AEP), transmite Agerpres.

El a demisionat, joi, din PSD, deoarece preşedintele AEP nu poate fi membru de partid.

„La propunerea Partidului Social Democrat şi după un timp de reflecţie personală, mi-am depus dosarul de candidatură pentru funcţia de preşedinte al Autorităţii Electorale Permanente (AEP). Potrivit legii, preşedintele AEP nu poate fi membru al unui partid politic, motiv pentru care mi-am depus, joi, demisia din PSD”, a scris Ţuţuianu, duminică, pe Facebook.

El şi-a exprimat recunoştinţa faţă toţi cei care l-au susţinut în activitatea politică timp de peste 25 de ani şi în mod special colegilor de la PSD Dâmboviţa şi alegătorilor din acest judeţ.

„Mi-aţi fost alături şi, în dreptul încrederii voastre, am fost promovat şi ales: consilier judeţean (2004 – 2008), preşedinte al Consiliului Judeţean Dâmboviţa (2012 – 2016), senator (2008 – 2012; 2016 – 2020), ministru al Apărării Naţionale (2017). M-am străduit să mă ridic la înălţimea aşteptărilor şi cred că, în bună parte, mi-am onorat demnităţile publice cu profesionalism şi bună credinţă”, a transmis Adrian Ţuţuianu.

El le-a mulţumit şi colegilor din PSD Sector 3 pentru sprijinul politic din ultimii trei ani, perioadă în care a fost secretar general adjunct al Guvernului şi secretar de stat în cadrul SGG, precum şi grupurilor parlamentare PSD pentru susţinerea candidaturii la funcţia de preşedinte AEP.