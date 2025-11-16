”Ochii” clădirilor din centrul Sibiului, posibil simbol masonic? / Un tur ghidat prezintă simbolurile ascunse, deși sunt sub ochii tuturor / Pe cea mai veche școală de pe teritoriul României de astăzi apare un mesaj masonic: ”lăcaș pentru cultură, virtute și modele”

Pentru cine știe să privească, centrul istoric al Sibiului este înțesat cu simboluri ale Masoneriei. De la Sala Thalia până în Piața Mare și Piața Huet, foștii masoni ai Sibiului au dorit să transmită un mesaj discret lumii întregi, scrie Turnul Sfatului.

Sibiul a avut o lojă masonică doar pentru o scurtă perioadă de timp, aproximativ 30 de ani, în secolul al XVIII-lea, dar urmările ei se văd în zilele noastre. Un tur ghidat în centrul orașului arată simbolurile ascunse ale masoneriei.

La câțiva pași distanță de Palatul Brukenthal din Piața Mare, creat de unul din cei mai cunoscuți masoni care au trăit în spațiul românesc, Samuel von Brukenthal, se află clădirea Liceului Brukenthal.

Inițial a fost atestată documentar la 1380, fiind cea mai veche școală de pe teritoriul României de astăzi. Clădirea actuală a fost construită în anul 1779, în perioada Lojei Masonice sibiene, chiar la intrare având o serie de simboluri specifice masoneriei. Mesajul de deasupra porții este ERVDITIONI.VIRTVTI.AC.EXEMPLIS.SACRA (Lăcaș pentru cultură, virtute și modele), în ton cu țelul și aspirația Masoneriei vremii.

Rolul declarat al Masoneriei în acele timpuri era de a da ceva înapoi comunității, de a sprijini dezvoltarea intelectuală și spirituală, prin puterea exemplului, dar cu discreție și bun simț, explică Adela Dadu, ghid de turism în Sibiu, specializat printre altele în simbolurile masonice din oraș.

La finalul turului ghidat, ea lansează o întrebare, o simplă temă de gândire, nu o certitudine. Toată lumea a auzit de ”ochii Sibiului”, acele guri de aerisire din podurile caselor. Ele există și în alte orașe din Transilvania, dar predomină în orașul nostru, în special în centrul istoric. Ar putea exista o paralelă între acești ochi și simbolul ochiului providenței, acel simbol masonic care simbolizează ochiul protector al lui Dumnezeu asupra omenirii? Să-și fi pus vechii masoni ai Sibiului ochii în acoperiș?