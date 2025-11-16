Dimitré Dinev, un scriitor bulgar, a fost distins cu Premiul Austriac pentru Carte 2025 / A scris cartea în 13 ani și folosește doar scrisul de mână/ ”Am avut mereu sentimentul că la un moment dat voi eşua”

Romanul „Zeit der Mutigen” („Time of the Brave”), al scriitorului Dimitré Dinev, originar din Bulgaria, a fost distins luni seara cu Premiul Austriac pentru Carte 2025 (Österreichischen Buchpreis). Cu 1.150 de pagini, romanul a fost cea mai amplă lucrare dintre cele aflate în competiţie, potrivit presei austriece şi Austria Presse Agentur (APA), transmite Agerpres.

Dinev s-a născut în 1968 la Plovdiv, în sudul Bulgariei centrale. S-a stabilit în Austria în 1990. A câştigat numeroase premii literare în Germania şi Austria pentru scenariile şi cărţile sale.

Autorul vede acest premiu ca pe o încurajare pentru toţi scriitorii să nu îşi piardă curajul: „Aşa se naşte marea literatură: să nu te conformezi niciodată pieţei şi convenţiilor, să nu faci niciodată ceea ce se aşteaptă de la tine, ci să dărâmi prejudecăţi. Nu ştii niciodată când o carte îşi va croi drum.”

Referindu-se la cei 13 ani pe care i-a petrecut lucrând la carte, Dinev a mărturisit într-un interviu pentru APA, imediat după primirea premiului: „Am avut mereu sentimentul că la un moment dat voi eşua. Dar, la fel ca în momentul propriei morţi, omul nu poate şti dinainte când se va întâmpla acest lucru, de aceea continuă să scrie.”

Scrisul de mână, mai degrabă decât cel la un computer, cere „un alt tip de disciplină. Când scrii de mână, scrii doar fraze complete. Este o abordare cu totul diferită. Şi un aspect fizic complet diferit”, a spus Dinev. „Mi-a fost doar teamă că într-o zi nu voi mai putea înţelege lucruri pe care le scrisesem cu ani în urmă. Dar atunci memoria mi-a venit în ajutor. Iar computerul nu păstrează amintiri. Şi nici pete de cafea.”

Dinev a recunoscut că premiul, în valoare de 20.000 de euro, este foarte bine-venit. „Suma poate părea mare pentru sectorul cultural, dar, dacă te uiţi la ce primeşte chiar şi un manager de nivel mediu pentru o lună de muncă în altă parte, este destul de modestă. Dar noi, scriitorii, suntem obişnuiţi să trăim la limită. Pentru mine, banii înseamnă doi ani în care mă pot relaxa, în care nu trebuie să mă gândesc la chirie sau la cum îmi câştig existenţa. Asta înseamnă foarte mult pentru mine”, a adăugat Dinev.

Rememorarea multor evenimente din trecutul recent al Bulgariei a fost pentru Dinev dureroasă, dar necesară în timpul scrierii cărţii: „Memoria este temelia noastră. Prin memorie, trecutul prinde viaţă; altfel, n-ar avea nicio valoare. Fără memorie, nu eşti om. Fără memorie, nu există mântuire.”

Autorul a precizat că speră sincer ca romanul său să servească drept memorial pentru victimele naţional-socialismului (nazismului) şi comunismului. „Una dintre cele mai profunde dorinţe ale mele a fost ca aceste persoane să nu fie uitate”, a declarat Dinev, citat de APA.