Vedeta K-pop Nana a imobilizat un hoţ / Ea se afla acasă,…

Vedeta K-Pop Nana în timpul unui dans
Sursa foto: Captură video

Vedeta K-pop Nana a imobilizat un hoţ / Ea se afla acasă, iar hoțul a fost prins cu ajutorul mamei acesteia / Ambele au fost internate cu răni

Victimă a unui jaf la domiciliul său, vedeta K-pop Nana a imobilizat hoţul cu ajutorul mamei sale, ceea ce a permis poliţiei să-l aresteze, au anunţat, duminică, forţele de ordine sud-coreene, transmite News.ro.

Presupusul infractor a pătruns sâmbătă dimineaţă prin efracţie în locuinţa artistei sud-coreene din suburbia Seulului pentru a fura obiecte de valoare, a declarat pentru AFP un anchetator de la secţia de poliţie din oraşul Guri (nord-vest).

„Ea (Nana) şi mama ei au imobilizat hoţul, un bărbat de aproximativ 30 de ani, în urma unei lupte fizice, ceea ce a dus la arestarea acestuia”, a adăugat el. Suspectul a fost acuzat de furt calificat, potrivit aceleiaşi surse.

Rănită, vedeta sud-coreeană în vârstă de 34 de ani este îngrijită la spital, la fel ca şi mama sa, care suferă de leziuni grave, a raportat agenţia de presă Yonhap.

Nana, pe numele său real Im Jin-ah, şi-a început cariera în 2009 în cadrul grupului feminin de K-pop After School. Ea are o comunitate fidelă de fani de când a participat la Orange Caramel, un trio format după After School. Videoclipul lor „Catallena”, lansat în 2014, a fost vizionat de peste 35 de milioane de ori pe YouTube.

În paralel, ea s-a orientat către o carieră de actriţă, ajungând să joace roluri principale în seriale de televiziune.


