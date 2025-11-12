Fostul şef al serviciilor de informaţii sud-coreene, arestat pentru neglijenţă în momentul declarării legii marţiale

Fostul şef al serviciilor de informaţii sud-coreene, Cho Tae-yong, în funcţie în momentul declarării legii marţiale în 2024, a fost arestat miercuri pentru neglijenţă în exercitarea obligaţiilor profesionale, a comunicat un tribunal din Seul, citat de AFP, transmite Agerpres.

Cho Tae-yong este acuzat în special de neîndeplinirea corespunzătoare a îndatoririlor sale la conducerea serviciilor secrete ale ţării, considerându-se că reprezintă riscul distrugerii de probe.

Procurori speciali au em is un mandat de arestare pe numele său şi, după examinarea sa marţi, un tribunal din Seul l-a admis, invocând „risc de distrugere a probelor”, se menţionează într-un comunicat transmis AFP.

„Acuzaţia principală vizează neglijenţă în exercitarea atribuţiilor”, precizează documentul.

Procurorii îi reproşează lui Cho, diplomat de carieră, care se afla la conducerea serviciilor de informaţii ale Coreei de Sud în momentul declarării legii marţiale de către fostul preşedinte Yoon Suk Yeol în decembrie 2024, că nu a trimis niciun semnal parlamentului, chiar dacă „înţelesese caracterul ilegal” al acestei măsuri prezidenţiale.

El este de asemenea acuzat de fals în declaraţii.

„Probabilitatea ca el să fi fost implicat în insurecţie a crescut”, a declarat procuroarea adjunctă Park Ji-young în faţa jurnaliştilor săptămâna trecută.

Arestarea lui Cho survine în timp ce parchetul sud-coreean l-a inculpat luni pe fostul preşedinte Yoon Suk Yeol pentru ajutor acordat inamicului, acuzându-l de prejudicierea intereselor militare ale ţării prin ordinul său privin d trimiterea de drone în Coreea de Nord.

Cele două Corei sunt în continuare în război din punct de vedere tehnic după conflictul (1950-1953), căruia i s-a pus capăt printr-un armistiţiu, şi nu printr-un tratat de pace.

În octombrie 2024, Coreea de Nord a afirmat că deţine dovezi că Sudul a trimis drone să survoleze capitala Phenian pentru a disemina pliante de propagandă. Seulul nu a confirmat.

Procuroarea adjunctă Park Ji-young a explicat luni că fostul preşedinte este acuzat de „favorizarea în general a inamicului” şi de „abuz în serviciu”.

Yoon Suk Yeol, în prezent încarcerat, a fost destituit în aprilie în urma unei situaţii haotice declanşate de scurta impunere a legii marţiale la 3 decembrie 2024. În alocuţiunea din acea zi, el invocase ameninţări nord-coreene pentru a-şi justifica decizia care a produs un şoc în Coreea de Sud.