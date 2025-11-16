Trump a cumpărat obligațiuni în valoare de cel puțin 82 de milioane de dolari în aproape două luni / Liderul SUA a urmărit producători de cipuri, companii de tehnologie, retaileri și bănci

Președintele SUA, Donald Trump, a cumpărat obligațiuni corporative și municipale în valoare de cel puțin 82 de milioane de dolari de la sfârșitul lunii august până la începutul lunii octombrie, inclusiv noi investiții în sectoare care beneficiază de politicile sale, anunță Mediafax.

Conform formularelor publicate de Oficiul pentru Etică Guvernamentală al SUA, Trump a efectuat peste 175 de achiziții financiare în perioada 28 august – 2 octombrie. Informațiile, făcute publice în conformitate cu o lege din 1978 privind transparența, numită Legea privind etica în guvern, nu menționează sumele exacte pentru fiecare achiziție, ci doar o plajă largă de valori, scrie Reuters.

Valoarea totală maximă a achizițiilor de obligațiuni a depășit 337 de milioane de dolari, potrivit documentelor depuse. Majoritatea activelor enumerate în declarațiile de sâmbătă constau în obligațiuni emise de municipalități, state, județe, districte școlare și alte entități cu legături cu agenții publice.

Noile investiții în obligațiuni ale lui Trump acoperă mai multe industrii, inclusiv sectoare care au beneficiat deja sau beneficiază în prezent de schimbările de politică ale administrației sale, cum ar fi dereglementarea financiară.

Obligațiunile corporative achiziționate de Trump includ oferte de la producători de cipuri precum Broadcom și Qualcomm; companii de tehnologie precum Meta Platforms; retaileri precum Home Depot și CVS Health; și bănci de pe Wall Street precum Goldman Sachs și Morgan Stanley. Achizițiile de datorii ale băncilor de investiții la sfârșitul lunii august au inclus obligațiuni ale JP Morgan.

Vineri, Trump a cerut Departamentului de Justiție al SUA să investigheze JP Morgan în legătură cu relațiile sale cu finanțatorul și infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein. Banca a declarat că regretă legăturile sale din trecut cu Epstein.

Trump a achiziționat, de asemenea, obligațiuni Intel, după ce guvernul SUA, sub îndrumarea lui Trump, a achiziționat o participație.

Casa Albă nu a răspuns solicitării de comentarii sâmbătă.

Administrația a declarat anterior că Trump a continuat să depună declarații obligatorii cu privire la investițiile sale, dar că nici el, nici familia sa nu au un rol în gestionarea portofoliului, care este administrat de o instituție financiară terță parte. Trump, care s-a îmbogățit în sectorul imobiliar înainte de a intra în politică, a declarat anterior că și-a plasat companiile într-un trust supravegheat de copiii săi.

O declarație depusă în august indica faptul că Trump a achiziționat obligațiuni în valoare de peste 100 de milioane de dolari de la revenirea sa la președinție, pe 20 ianuarie. Trump a depus, de asemenea, formularul său anual de declarație în iunie, care indica faptul că veniturile din diversele sale afaceri îi revin în continuare, ceea ce a stârnit îngrijorări cu privire la potențiale conflicte de interese.

În acea declarație anuală, care părea să acopere anul calendaristic 2024, Trump a raportat venituri de peste 600 de milioane de dolari din criptomonede, proprietăți de golf, licențe și alte afaceri. De asemenea, aceasta a arătat că investiția lui Trump în criptomonede a contribuit substanțial la creșterea averii sale. În ansamblu, declarația din iunie a președintelui a raportat active în valoare de cel puțin 1,6 miliarde de dolari, potrivit unui calcul Reuters de la acea dată.