România, Lituania, Finlanda şi Irlanda, singurele state membre UE care au înregistrat un declin al economiei, în trimestrul trei, potrivit Eurostat
Produsul intern brut a crescut cu 0,2% în zona euro şi cu 0,3% în Uniunea Europeană în trimestrul trei din 2025, comparativ cu precedentele trei luni (când s-a înregistrat un avans de 0,1% în zona euro şi de 0,2% în UE), iar România, Lituania, Finlanda şi Irlanda sunt singurele state membre UE unde s-a înregistrat un declin al economiei, arată datele preliminare publicate vineri de Oficiul European de Statistică (Eurostat), transmite Agerpres.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
În rândul statelor membre UE pentru care sunt disponibile datele, în trimestrul trei din 2025, comparativ cu precedentele trei luni, cel mai semnificativ avans al economiei s-a înregistrat în Suedia (1,1%), Cipru (0,9%) şi Polonia (0,8%), singurele scăderi fiind în România şi Lituania (minus 0,2%), Finlanda şi Irlanda (minus 0,1%).
Comparativ cu trimestrul trei din 2024, Produsul intern brut a crescut cu 1,4% î n zona euro şi cu 1,6% în Uniunea Europeană în perioada iulie-septembrie 2025, după un avans de 1,5% în zona euro şi de 1,6% în UE, în trimestrul doi din 2025.
În rândul statelor membre UE pentru care sunt disponibile datele, în trimestrul trei din 2025, comparativ cu precedentele trei luni, cel mai semnificativ avans al economiei s-a înregistrat î n Irlanda (12,3%), Polonia (3,7%) şi Cipru (3,6%), singurul declin fiind în Finlanda (minus 0,9%).
De asemenea, datele Eurostat arată că numărul de angajaţi a crescut cu 0,1% în zona euro şi cu 0,2% în UE, în trimestrul trei din 2025, comparativ cu precedentele trei luni. În trimestrul doi din 2025, numărul de angajaţi a crescut cu 0,1% în ambele zone.
Comparativ cu trimestrul trei din 2024, numărul de angajaţi a crescut cu 0,5% în zona euro şi cu 0,6% în UE în perioada iulie-septembrie 2025, după un avans de 0,6% în zona euro şi de 0,4% în UE, în trimestrul doi din 2025.
Conform datelor publicate vineri de Institutul Naţional de Statistică (INS), în România, Produsul intern brut a scăzut cu 0,2% în termeni reali în trimestrul III al acestui an, comparativ cu trimestrul precedent, după un avans de 1% în T2 faţă de T1.
Faţă de acelaşi trimestru din anul 2024, Produsul intern brut a înregistrat o creştere de 1,6%, pe seria brută, şi de 1,4% pe seria ajustată sezonier.
În perioada ianuarie-septembrie 2025, economia a crescut cu 0,8% comparativ cu perioada similară a anului trecut, pe seria brută, şi cu 1,4% pe seria ajustată sezonier.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
ANALIZĂ Achizițiile majore de armament făcute sau planificate de România după invadarea Ucrainei de către Rusia în 2022: MLI-uri, sute de tancuri, nave și avioane „stealth” F-35
BREAKING Surse: România va cumpăra mașini de luptă pentru infanterie Lynx de la Rheinmetall: „Scade dramatic dependența de producători externi” / Ce producători mai erau în competiție?
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.