România, Lituania, Finlanda şi Irlanda, singurele state membre UE care au înregistrat un declin al economiei, în trimestrul trei, potrivit Eurostat

Produsul intern brut a crescut cu 0,2% în zona euro şi cu 0,3% în Uniunea Europeană în trimestrul trei din 2025, comparativ cu precedentele trei luni (când s-a înregistrat un avans de 0,1% în zona euro şi de 0,2% în UE), iar România, Lituania, Finlanda şi Irlanda sunt singurele state membre UE unde s-a înregistrat un declin al economiei, arată datele preliminare publicate vineri de Oficiul European de Statistică (Eurostat), transmite Agerpres.

În rândul statelor membre UE pentru care sunt disponibile datele, în trimestrul trei din 2025, comparativ cu precedentele trei luni, cel mai semnificativ avans al economiei s-a înregistrat în Suedia (1,1%), Cipru (0,9%) şi Polonia (0,8%), singurele scăderi fiind în România şi Lituania (minus 0,2%), Finlanda şi Irlanda (minus 0,1%).

Comparativ cu trimestrul trei din 2024, Produsul intern brut a crescut cu 1,4% î n zona euro şi cu 1,6% în Uniunea Europeană în perioada iulie-septembrie 2025, după un avans de 1,5% în zona euro şi de 1,6% în UE, în trimestrul doi din 2025.

În rândul statelor membre UE pentru care sunt disponibile datele, în trimestrul trei din 2025, comparativ cu precedentele trei luni, cel mai semnificativ avans al economiei s-a înregistrat î n Irlanda (12,3%), Polonia (3,7%) şi Cipru (3,6%), singurul declin fiind în Finlanda (minus 0,9%).

De asemenea, datele Eurostat arată că numărul de angajaţi a crescut cu 0,1% în zona euro şi cu 0,2% în UE, în trimestrul trei din 2025, comparativ cu precedentele trei luni. În trimestrul doi din 2025, numărul de angajaţi a crescut cu 0,1% în ambele zone.

Comparativ cu trimestrul trei din 2024, numărul de angajaţi a crescut cu 0,5% în zona euro şi cu 0,6% în UE în perioada iulie-septembrie 2025, după un avans de 0,6% în zona euro şi de 0,4% în UE, în trimestrul doi din 2025.

Conform datelor publicate vineri de Institutul Naţional de Statistică (INS), în România, Produsul intern brut a scăzut cu 0,2% în termeni reali în trimestrul III al acestui an, comparativ cu trimestrul precedent, după un avans de 1% în T2 faţă de T1.

Faţă de acelaşi trimestru din anul 2024, Produsul intern brut a înregistrat o creştere de 1,6%, pe seria brută, şi de 1,4% pe seria ajustată sezonier.

În perioada ianuarie-septembrie 2025, economia a crescut cu 0,8% comparativ cu perioada similară a anului trecut, pe seria brută, şi cu 1,4% pe seria ajustată sezonier.