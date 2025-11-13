Salariile medii în țările UE / Grecia, Bulgaria și Ungaria pe ultimele locuri din Europa / România s-a detașat de plutonul țărilor codașe și se compară cu Slovacia și Polonia

Grecia se situează pe penultima poziție – înaintea Bulgariei – în lista salariilor medii anuale pentru angajații cu normă întreagă din UE. Grecii, alături de bulgari, au cele mai mici salarii din blocul european, 17.954 euro și, respectiv, 15.400 euro, conform datelor Eurostat pentru 2024, potrivit Rador Radio România.

Pe a treia cea mai proastă poziție se află Ungaria, cu 18.500 de euro pe an. Salariul mediu în Grecia a fost de 4,5 ori mai mic decât cel din Luxemburg, de 3,5 ori mai mic decât cel din Irlanda și de aproximativ 2 ori mai mic decât salariul mediu european.

Este frapant faptul că țările care în anii precedenți se aflau la același nivel economic sau chiar mai jos au depășit Grecia. De exemplu, România a înregistrat un salariu mediu anual pentru angajații cu normă întreagă de 21.108 euro, Slovacia 20.287 euro, iar Polonia 21.246 euro. Acestea sunt semnificativ mai mari decât cifrele similare din Grecia.

La nivelul Uniunii Europene, în 2024, salariul mediu anual ajustat pentru lucrătorii cu normă întreagă a fost de 39.800 euro, o creștere de 5,2% față de 37.800 euro în 2023. Dintre țările UE, cel mai mare salariu mediu anual ajustat pentru lucrătorii cu normă întreagă a fost înregistrat în Luxemburg (83.000 euro), urmată de Danemarca (71.600 euro) și Irlanda (61.100 euro).

Sursa: EIDISEIS / Rador Radio România / Traducerea: Carolina Ciulu