G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Salariile medii în țările UE / Grecia, Bulgaria și Ungaria pe ultimele…

etichete, supermarket, produse, alimente, calorii, cumpărături
Sursa foto: Unsplash / Karsten Winegeart

Salariile medii în țările UE / Grecia, Bulgaria și Ungaria pe ultimele locuri din Europa / România s-a detașat de plutonul țărilor codașe și se compară cu Slovacia și Polonia

Articole13 Noi • 448 vizualizări 0 comentarii

Grecia se situează pe penultima poziție – înaintea Bulgariei – în lista salariilor medii anuale pentru angajații cu normă întreagă din UE. Grecii, alături de bulgari, au cele mai mici salarii din blocul european, 17.954 euro și, respectiv, 15.400 euro, conform datelor Eurostat pentru 2024, potrivit Rador Radio România.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Pe a treia cea mai proastă poziție se află Ungaria, cu 18.500 de euro pe an. Salariul mediu în Grecia a fost de 4,5 ori mai mic decât cel din Luxemburg, de 3,5 ori mai mic decât cel din Irlanda și de aproximativ 2 ori mai mic decât salariul mediu european.

Este frapant faptul că țările care în anii precedenți se aflau la același nivel economic sau chiar mai jos au depășit Grecia. De exemplu, România a înregistrat un salariu mediu anual pentru angajații cu normă întreagă de 21.108 euro, Slovacia 20.287 euro, iar Polonia 21.246 euro. Acestea sunt semnificativ mai mari decât cifrele similare din Grecia.

La nivelul Uniunii Europene, în 2024, salariul mediu anual ajustat pentru lucrătorii cu normă întreagă a fost de 39.800 euro, o creștere de 5,2% față de 37.800 euro în 2023. Dintre țările UE, cel mai mare salariu mediu anual ajustat pentru lucrătorii cu normă întreagă a fost înregistrat în Luxemburg (83.000 euro), urmată de Danemarca (71.600 euro) și Irlanda (61.100 euro).

Sursa: EIDISEIS / Rador Radio România / Traducerea: Carolina Ciulu

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.