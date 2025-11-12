„Ce face Lia cu Justiția din România?” Organizațiile care protestează vineri pentru revocarea Liei Savonea: Este nevoie de o resetare morală a Înaltei Curți

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Organizațiile ”Corupția Ucide” și ”Rezistența” organizează un miting de protest împotriva șefei Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, vineri, 14 noiembrie. Protestul se desfășoară de la 18.30, în fața Înaltei Curți de Casație și Justiție, sub titlul „Ce face Lia cu Justiția din România?”. Organizatorii au explicat într-un comunicat motivele pentru care vor ieși în stradă să ceară revocarea Liei Savonea din funcție,

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Protestul este o reacție pașnică dar fermă la deriva gravă a sistemului judiciar, simbolizată de numirea și acțiunile actualei președinte a ÎCCJ, Lia Savonea, și la atitudinea de autoapărare instituțională a CSM și a Înaltei Curți, care confundă independența justiției cu impunitatea celor aflați la vârf.

Organizatorii – Corupția Ucide, Inițiativa România, Rezistența, Inițiativa Timișoara și Declic – s-au aflat de nenumărate ori în linia întâi a manifestărilor de stradă care au susținut independența justiției și eficiența luptei anticorupție în perioada 2017-2019 și au desfășurat multe alte activități și proiecte în sprijinul statului de drept și al domniei legii în România. Aceleași principii ne animă și astăzi când cerem REVOCAREA unui personaj nefast care distruge credibilitatea justiției în ochii societății românești.

De ce protestăm În ultimii ani, sistemul de justiție din România a fost marcat de:

decizii judiciare controversate, prin care persoane acuzate sau condamnate pentru corupție au fost achitate ori eliberate prin prescripție;

blocaje instituționale și hărțuiri la adresa magistraților critici sau a reprezentanților societății civile;

o campanie agresivă de intimidare, culminând cu plângerea penală formulată de CSM împotriva unui membru al Guvernului pentru o simplă opinie politică ce a fost calificată drept „instigare la ură” (acțiune împotriva căreia peste 23.000 de cetățeni, personalități și organizații civice s-au poziționat deja, semnând manifestul “Magistrații nu sunt o categorie socială defavorizată și vulnerabilă”)

Aceste acțiuni arată un sistem judiciar capturat din interior care reacționează împotriva oricărei forme de critică și care își protejează privilegiile printr-un discurs fals despre „independența justiției”.

Cerem REVOCAREA Liei Savonea din funcția de președinte al Înaltei Curți de Casație și Justiție, pentru:

Decizii repetate care au subminat încrederea publică în justiție și au favorizat inculpați de rang înalt;

Implicare activă în transformarea CSM și a ÎCCJ în instrumente de protecție pentru sistem, nu de garanție a independenței actului de justiție;

Presiuni exercitate asupra magistraților și blocarea vocilor independente; Protestul nostru nu este o amenințare – așa cum ar lăsa să se înțeleagă recentele poziționări ale ÎCCJ – ci o voce puternică și critică la adresa modului în care sistemul juridic este sufocat de la vârf.

În cadrul protestului vom da citire unui “rechizitoriu” propriu la adresa Liei Savonea precum și unei liste de întrebări pe care o adresăm șefilor justiției și altor actori politici și sociali importanți. După anunțarea protestului nostru, Înalta Curte de Casație și Justiție a emis Știrilor TVR un comunicat pe 8 noiembrie în care susține că „atacurile publice” împotriva Liei Savonea ar constitui o amenințare la adresa independenței justiției. Pe 12 noiembrie, ÎCCJ a lansat documentul intitulat „Acordul pentru Justiție și stabilitate instituțională”, un text care, sub aparența unui „pact pentru statul de drept”, urmărește reducerea la tăcere a societății civile și a oricăror alți actori sociali și instituționali și legitimarea privilegiilor magistraților. Prin acest „acord”, ÎCCJ cere „încetarea atacurilor politice” la adresa justiției și un „cod de conduită” care să limiteze libertatea de exprimare a reprezentanților publici și a presei — în realitate, o încercare de a amuți critica legitimă la adresa deciziilor controversate luate de un grup restrâns din fruntea sistemului.

Justiția nu este proprietatea nimănui Independența justiției este garantată prin Constituție, dar nu înseamnă absența răspunderii. Atunci când deciziile se îndepărtează de spiritul legii, când unii magistrați își apără privilegiile în loc să apere dreptatea, societatea are nu doar dreptul, ci și datoria să reacționeze. O justiție puternică într-o țară europeană nu se apără cu tăcere, ci cu transparență, responsabilitate și dialog. Mesajul nostru Justiția nu este un club închis, iar independența nu e un paravan pentru abuz.

Cerem REVOCAREA Liei Savonea și o resetare morală a Înaltei Curți. România are nevoie de o justiție demnă de o țară europeană, nu de o instituție care își apără propria putere”.