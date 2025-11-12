VIDEO SURSE Dominic Fritz a trecut ultimul test pentru a obține cetățenia română, după mai bine de un an de când a solicitat-o. Mai are doar de depus jurământul

Președinte al USR și primar al Timișoarei, Dominic Fritz a a trecut ultimul test înainte de a primi în sfârșit cetățenia română, conform surselor G4Media. El a susținut un interviu în fața unei comisii a Autorității Naționale pentru Cetățenie și, potrivit surselor noastre, l-a trecut cu brio. De altminteri, pe site-ul Autorității au fost postate rezultatele interviurilor celor care au aplicat pentru cetățenie, dar numele acestora sunt încă anonimizate. Pentru a deveni cetățean român, Dominic Fritz mai are de îndeplinit o formalitate, depunerea jurământului.

Dominic Fritz a a relatat și într-o postare cum a decurs interviul pentru obținerea cetățeniei, care au fost întrebările pe care le-a primit, apreciind că s-a descurcat foarte bine.

Edilul Timișoarei avea dosarul depus de peste un an, iar la un moment dat afirmând că e dezamăgit de procedura anevoioasă de la Autoritatea pentru Cetățenie, pentru că există zeci de mii de dosare în așteptare.

Pentru interviul dat, Dominic Fritz a spus că a avut de răspuns la 12 dintr-o o listă cu circa 400 de întrebări pentru care trebuia să se pregătească.