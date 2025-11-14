România a fost evaluată pozitiv în grupul de lucru OCDE pentru integritate publică / Progrese în transparenţa decizională şi gestionarea conflictelor de interese

România a primit o evaluare favorabilă în Grupul de lucru al OCDE pentru integritate publică, pentru progresele în transparenţa decizională şi gestionarea conflict elor de interese, transmite News.ro.

Anunţul a fost făcut, vineri, de preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, Secretariatul General al Guvernului, dar şi de către Ministerul Justiţiei.

”Discuţiile din cadrul Grupului de lucru au evidenţiat importanţa continuării implementării măsurilor de reformă adoptate, aflate pe un parcurs bun, în acord cu principiile şi standardele OCDE”, au transmis reprezentamţii Senatului.

”Ca parte a procesului de aderare la OCDE, România s-a concentrat pe consolidarea cadrului de integritate şi transparenţă a procesului decizional public. Adoptarea reformelor legislative privind RUTI şi gestionarea conflictelor de interese pentru situaţiile de trecere din sistemul public în mediul privat sunt paşi importanţi, care confirmă angajamentul Parlamentului pentru îmbunătăţirea culturii transparenţei şi integrităţii”, a declarat preşedintele Senatului, Mircea Abrudean.

Secretarul General al Guvernului, Stefan Radu Oprea, a prezentat evoluţiile privind Registrul Unic de Transparenţă a Intereselor (RUTI), devenit obligatoriu prin Legea nr. 49/2025.

”Platforma SGG este complet funcţională şi permite publicarea întâlnirilor cu două zile înainte, verificarea interacţiunilor şi generarea de date statistice”, au transmis, la rândul lor, reprezentanţii SGG.

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a participat şi el la Grupul de lucru al OCDE pentru integritate publică, subsidiar al Comitetului pentru Guvernanţă Publică.

Participarea la reuniunea OCDE a avut loc în contextul prezentării progreselor realizate de România, din perspectiva recomandărilor prioritare adresate cu privire la consolidarea transparenţei procesului decizional şi gestionarea conflictelor de interese.

”În cadrul reuniunii, Ministrul Justiţiei a prezentat reforma legislativă recentă privind re stricţiile pre- şi post-angajare în instituţiile şi autorităţile publice. S-a referit totodată la măsurile adoptate pentru consolidarea integrităţii publice, ghidate de implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie. Accentul din partea Organizaţiei va fi pus pe continuarea implementării măsurilor de reformă adoptate, aflate pe un parcurs bun, în acord cu principiile şi standardele OCDE”, au transmis reprezentamţii Ministerului Justiţiei.

În marja reuniunii, au avut loc discuţii bilaterale cu Elsa Pilichowski, director în cadrul OCDE.

Din delegaţia României au făcut parte: Mircea Abrudean, preşedintele Senatului, Radu Marinescu, ministrul Justiţiei, Luca Niculescu, coordonator naţional pentru aderarea la OCDE şi secretar de st at în MAE, Violeta Alexandru, preşedintele Comisiei parlamentare speciale pentru OCDE, precum şi experţi din mai multe instituţii.

Potrivit datelor transmise de instituţiile participante, ”OCDE a apreciat progresele substanţiale realizate de România, care au demonstrat angajamentul politic ferm la cel mai înalt nivel pentru consolidarea integrităţii şi transparenţei publice”.