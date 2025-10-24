România a trecut de un nou obstacol în procesul de aderarea la OCDE. 16 avize formale primite, 9 rămase de negociat

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

România a primit vineri cel de-al 16-lea Aviz Formal în procesul de aderare la OCDE – cel al Comitetului pentru Statistică și Politicile de Statistică, a anunțat într-o postare pe rețelele sociale Luca Niculescu, gestionarul procesului de aderarea a României în clubul economic OCDE (Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică).

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Avizele Formale sunt similare cu jaloanele sau țintele din PNRR și reprezintă borne obligatorii în procesul de aderarea. Primirea acestor Avize Formale înseamnă că România îndeplinește standardele organizației pe diferite domenii.

Până acum, România a depășit 16 astfel de borne și mai are de trecut 9.

Primirea celui de-al 16-lea aviz înseamnă că Sistemul Statistic Național este considerat ca fiind aliniat la standardele organizației în domeniu, a declarat Luca Niculescu.

”Este un pas cu adevărat important, pentru că statistica este coloana vertebrală a OCDE. Tot ce face organizația – analize, rapoarte, recomandări de politici – se bazează pe date riguroase și comparabile între țări. OCDE joacă un rol esențial în dezvoltarea standardelor statistice internaționale. Lucrează îndeaproape cu ONU, FMI, Banca Mondială și Eurostat pentru a asigura coerența globală a datelor. Iar domeniile acoperite de statisticile OCDE sunt foarte multe: economie, educație, sănătate, mediu, energie, muncă, inovație, guvernanță – practic toate marile teme care ne definesc viața”, a mai spus el.

Care sunt comitetele rămase de negociat:

* Comitetul pentru Investiții

* Grupul de Lucru pentru Combaterea Mitei în Tranzacțiile Internaționale de Afaceri

* Comitetul pentru Piețe Financiare

* Comitetul pentru Afaceri Fiscale

* Comitetul pentru Politica de Mediu

* Comitetul pentru Produse Chimice și Biotehnologie

* Comitetul pentru Guvernanță Publică

* Comitetul pentru Comerț

* Comitetul pentru Evaluare Economică și de Dezvoltare

Care sunt comitetele închise:

Înalții Funcționari pentru Buget, Politica de Dezvoltare Regională, Industria Siderurgică, Industria Construcțiilor Navale, Politicile de Concurență, Protecția Consumatorului, Politica Digitală, Educația, Afaceri Sociale, Muncă și Ocuparea Forței de Muncă, Politica de Reglementare, Pescuit, Sănătate, Guvernanța corporativă și Grupul de Lucru pentru întreprinderile de stat, Agricultură, Știință și tehnologie, Statistică și politicile de statistică.

OCDE reunește 38 de state, printre cele mai dezvoltate din lume din punct de vedere economic. Apartenența unei țări la OCDE funcționează ca o garanție pentru potențialii investitori că acel stat respectă standardele organizației.