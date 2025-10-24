Femeile din armata Australiei au intentat un recurs contra guvernului pentru violenţe sexuale, hărţuire generalizată şi discriminări sistematice

Femei membre ale forţelor armate australiene au intentat vineri un recurs colectiv în justiţie pentru violenţe sexiste şi sexuale, hărţuire generalizată şi discriminări sistematice, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Plângerea a fost depusă contra guvernului australian în numele tuturor femeilor-militar victime ale abuzurilor care au avut loc din noiembrie 2003 până în mai 2025.

Dosarul, înaintat Curţii Federale din Sydney, a fost iniţiat de patru reclamante principale. Cu toate acestea, el este tratat în baza unei clauze de excludere, ceea ce înseamnă că toate femeile ce au servit în cadrul armatei în timpul acestei perioade sunt asociate, exceptând situaţia în care acestea declară că nu au suferit niciun presupus abuz.

„Ameninţarea războiului nu este de multe ori cea mai mare temere în materie de securitate pentru femeile membre ale forţelor armate australiene, ci ameninţarea cu violenţe sexuale la locul de lucru”, a declarat avocatul lor, Josh Aylward, de la cabinetul de avocatură JGA Saddler.

„Australienii vor fi şocaţi de rapoartele ce informează despre violenţe şi hărţuire sexuală, despre violuri şi ameninţări psihice, dar ceea ce şochează şi mai mult sunt agresiunile brutale contra femeilor care îndrăznesc să depună plângere”, a continuat el într-un comunicat.

Ministerul Apărării australian a declarat că a luat plângerea la cunoştinţă, afirmând că toţi membrii săi au „dreptul de a fi respectaţi” şi merită să „beneficieze de un mediu de lucru pozitiv”.

„Nu este loc pentru violenţă sexuală sau comportamente de represalii în cadrul Apărării” australiene, a dat asigurări un purtător de cuvânt al ministerului.

Una dintre cele patru reclamante principale în acest dosar a afirmat că s-a trezit goală, cu dureri, acoperită de echimoze şi zgârieturi după o sărbătoare organizată la o bază militară.

Ea a fost examinată medical pentru o agresiune sexuală într-o cameră de depozitare, potrivit cabinetului de avocatură JGA Saddler.

Victimei i-a fost de asemenea interzis accesul la instalaţiile comune de la bază, a primit ameninţări injurioase din partea altor militari, apoi ar fi fost transferată.

„Acest proces este o cerere pentru acţiune, responsabilitate şi schimbare reală”, a subliniat Aylward.