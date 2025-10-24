G4Media.ro
Să vedeți unde s-a ajuns din disperare, spune Simion Hăncescu, FSLI: Sunt…

Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media

Să vedeți unde s-a ajuns din disperare, spune Simion Hăncescu, FSLI: Sunt profesori calificați care au acceptat să predea sub 20 de ore, ca să nu moară de foame. O bătaie de joc

Articole24 Oct • 78 vizualizări 2 comentarii

Simion Hăncescu, președintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), a adus în atenție că sunt profesori calificați care au acceptat să predea sub 20 de ore. „Să vedeți unde s-a ajuns din disperare, pentru că alte explicații nu am. Au acceptat să predea sub 20 de ore, am cazuri de 9 ore, 10 ore, 12 ore, ca să nu moară de foame”, a spus acesta. Declarațiile au fost făcute la emisiunea Educația la putere de la TVR 2.

  • Din toamnă, norma didactică de predare a crescut, în medie, cu 2 ore. Este vorba despre Legea nr. 141/2025, cunoscută drept „Legea Bolojan”, care modifică și completează Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023.

Președintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) a precizat că, înainte de a fi luate aceste măsuri, nu s-a făcut niciun studiu și „acum realitatea ne arată că lucrurile sunt grave”:

„Să vedeți unde s-a ajuns din disperare, pentru că alte explicații nu am. Au acceptat să predea sub 20 de ore, am cazuri de 9 ore, 10 ore, 12 ore, ca să nu moară de foame. Deci, profesori calificați, repet, care au dat an de an concurs. Este o bătaie de joc. (…) Noi vom lupta să revenim la norma normală. De unde îi mai iei pe acești oameni, ca să îi aduci în sistem?

Deci, nu s-a făcut absolut niciun studiu prealabil, cum am spus, să vedem, stai puțin, noi luăm măsuri, luăm otova, fără absolut nicio analiză, și acum realitatea ne arată că lucrurile sunt grave.”

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

2 comentarii

  1. Adica daca ar avea norma de 2 ore ar avea toti ce manca? N-as putea lua si eu salariul cu patru ore pe zi la serviciu si patru luni de vacanta? Promit sa mai citesc cate ceva in timpul liber.

