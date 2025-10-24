Să vedeți unde s-a ajuns din disperare, spune Simion Hăncescu, FSLI: Sunt profesori calificați care au acceptat să predea sub 20 de ore, ca să nu moară de foame. O bătaie de joc
Simion Hăncescu, președintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), a adus în atenție că sunt profesori calificați care au acceptat să predea sub 20 de ore. „Să vedeți unde s-a ajuns din disperare, pentru că alte explicații nu am. Au acceptat să predea sub 20 de ore, am cazuri de 9 ore, 10 ore, 12 ore, ca să nu moară de foame”, a spus acesta. Declarațiile au fost făcute la emisiunea Educația la putere de la TVR 2.
- Din toamnă, norma didactică de predare a crescut, în medie, cu 2 ore. Este vorba despre Legea nr. 141/2025, cunoscută drept „Legea Bolojan”, care modifică și completează Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023.
Președintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) a precizat că, înainte de a fi luate aceste măsuri, nu s-a făcut niciun studiu și „acum realitatea ne arată că lucrurile sunt grave”:
„Să vedeți unde s-a ajuns din disperare, pentru că alte explicații nu am. Au acceptat să predea sub 20 de ore, am cazuri de 9 ore, 10 ore, 12 ore, ca să nu moară de foame. Deci, profesori calificați, repet, care au dat an de an concurs. Este o bătaie de joc. (…) Noi vom lupta să revenim la norma normală. De unde îi mai iei pe acești oameni, ca să îi aduci în sistem?
Deci, nu s-a făcut absolut niciun studiu prealabil, cum am spus, să vedem, stai puțin, noi luăm măsuri, luăm otova, fără absolut nicio analiză, și acum realitatea ne arată că lucrurile sunt grave.”
