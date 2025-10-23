Proteste masive și greve ale medicilor și profesorilor, în Noua Zeelandă, pe fondul austerității impuse de guvernul de centru-dreapta

Peste 100.000 de profesori, asistenți medicali, medici, pompieri și personal auxiliar din Noua Zeelandă au încetat lucrul joi, cerând mai mulți bani și resurse pentru sectorul public, într-un semn al nemulțumirii crescânde față de guvernul de centru-dreapta al țării, scrie Reuters.

Funcționarii publici au mărșăluit cu pancarte și bannere în orașele din toată Noua Zeelandă, scandând și ascultând discursuri. Protestele din Wellington și Christchurch au trebuit să fie anulate din cauza condițiilor meteorologice periculoase.

Sindicatele au afirmat, într-o declarație comună, săptămâna trecută, că greva a fost cea mai mare din ultimele decenii, la ea participând peste 100.000 de funcționari publici.

Sylvia Boys, medic de urgență la Spitalul Middlemore și vicepreședinte al Asociației Medicilor Specialiști Salariați, a declarat mulțimii adunate în Piața Aotea din Auckland că guvernul a fost ales pe baza promisiunilor de a reduce costul vieții, menținând în același timp serviciile de primă linie, și că „este corect să spunem că acestea sunt problemele în care eșuează lamentabil”.

„Costul vieții s-a înrăutățit, iar în domeniul sănătății și al educației am asistat la reduceri în întregul sector. Pierdem mai mult talent ca niciodată”, a adăugat ea în discursul său, care a fost publicat pe Facebook de sindicatul ASMS.

Guvernul a respins protestele ca fiind o manevră politică orchestrată de sindicate, chiar dacă demonstrațiile evidențiază nemulțumirea crescândă a publicului față de direcția administrației. Sondajele de opinie recente indică o scădere a sprijinului pentru coaliția de guvernare, deși opoziția nu a reușit încă să preia clar conducerea.

De la venirea la putere în 2023, guvernul conservator a redus cheltuielile publice noi, în încercarea de a readuce conturile guvernului la excedent. Acesta a declarat că reducerile vor viza operațiunile administrative, vor menține ratele dobânzilor la un nivel scăzut și vor asigura că Noua Zeelandă continuă să fie considerată un loc bun pentru investiții.

Cu toate acestea, economia a întâmpinat dificultăți, înregistrând o contracție în trei din ultimele cinci trimestre, iar un număr istoric de mare de neozeelandezi părăsesc țara. Deși inflația nu mai este la nivelul maxim, aceasta a crescut ușor în ultimele două trimestre.

Ministrul Serviciilor Publice, Judith Collins, a declarat miercuri că greva este nedreaptă, neproductivă și inutilă.

„Este o manevră care vizează guvernul, dar cei care plătesc prețul sunt miile de pacienți cărora li s-au anulat programările și operațiile și sutele de mii de copii care vor pierde încă o zi de școală”, a spus ea. Guvernul a declarat că este gata să negocieze.