Studiu World Vision România și TikTok: Peste jumătate dintre părinții români discută zilnic cu copiii lor despre rețelele sociale, însă mulți nu se simt pregătiți să-i sprijine online/ Tiktok e investigată de Comisia Europeană pentru rolul în promovarea candidatului cu discurs neolegionar și prorus Călin Georgescu

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Un studiu național realizat de World Vision România în parteneriat cu TikTok arată că, deși 51% dintre părinții din România discută zilnic cu copiii lor despre utilizarea rețelelor sociale, aproape 70% dintre ei nu au încredere în propriile abilități de a-i sprijini în navigarea online. Cercetarea a fost realizată în cadrul inițiativei „Let’s Have the Talk”, care își propune să încurajeze conversațiile autentice despre utilizarea rețelelor de socializare în familii și să promoveze utilizarea funcțiilor de siguranță oferite de TikTok.

Potrivit studiului, aproape 90% dintre părinți spun că adolescenții lor sunt dispuși să discute cu ei despre experiențele online, însă mulți consideră că nu au instrumentele și cunoștințele necesare pentru a transforma aceste discuții în sprijin real.

Rezultatele arată un decalaj semnificativ între dorința părinților de a fi implicați și capacitatea lor de a gestiona situațiile din mediul digital. Aproape 46% dintre părinți, fie nu știu despre existența funcțiilor de control parental, fie nu le pot utiliza, iar 70% nu au încredere în propria capacitate de a-i ajuta pe copii să navigheze în siguranță online.

30,8% dintre părinți consideră conversațiile și regulile stabilite acasă drept cea mai eficientă metodă de control parental. Totodată, 77% monitorizează activitatea online a copiilor lor, iar utilizarea instrumentelor de control parental crește odată cu nivelul de educație: de la 33% în rândul celor cu studii primare, până la 76% în rândul celor cu studii postuniversitare.

„Rezultatele ne arată clar că părinții vor să-și protejeze copiii, dar nu au întotdeauna cunoștințele sau încrederea necesară. Prin programe precum Școala Părinților, îi ajutăm să înțeleagă mediul digital și să se implice cu calm, fără frică, dar cu fermitate. Este important să fim acolo unde sunt și tinerii, să le înțelegem lumea și să le oferim mesaje care îi ajută să se simtă în siguranță. Campania “Let’s Have the Talk” are tocmai acest scop: transformarea dialogului dintre părinți și copii în cea mai puternică formă de protecție”, a declarat Mihaela Nabăr, director executiv World Vision România.

Cercetarea arată diferențe mari între generații: părinții tineri (sub 35 de ani) sunt mai deschiși și mai familiarizați cu instrumentele digitale, 74% dintre ei având încredere în funcțiile de control parental, față de doar 47% în rândul celor peste 55 de ani. Totodată, doar 20% dintre părinții mai în vârstă consideră că au abilități digitale mai bune sau egale decât copiii lor, comparativ cu 46% dintre părinții mai tineri.

În privința surselor de informare, școala joacă un rol esențial pentru părinții sub 35 de ani (63%), însă importanța acesteia scade la 49% în rândul celor peste 55 de ani. De asemenea, interesul pentru siguranța digitală crește odată cu nivelul de educație; părinții cu studii superioare menționează forumurile specializate ca surse de încredere.

„Siguranța comunității noastre este prioritatea noastră principală, mai ales când vine vorba de cei mai tineri utilizatori ai noștri. Oferim deja unele dintre cele mai solide instrumente pentru conturile adolescenților și continuăm să sprijinim familiile în purtarea unor conversații deschise și constante despre experiențele lor online. Ne propunem să găsim un echilibru între siguranță și autonomie, creând un spațiu de susținere în care adolescenții să se poată exprima cu încredere”, a afirmat Łukasz Gabler, Public Policy and Government Relations Manager CEE la TikTok.

Studiul integral se poate consulta aici. Acesta a fost realizat pe un eșantion de 1.186 de părinți cu copii cu vârste cuprinse între 13 și 18 ani, la nivelul întregii țări. Eșantionul asigură acoperire în toate județele României, incluzând respondenți din ambele medii de rezidență – urban și rural.

Prin proiectul „Let’s Have the Talk”, World Vision România și TikTok vor crea campanii de conștientizare și conținut educativ destinat părinților și adolescenților. Creatori de conținut și experți vor realiza materiale video cu sfaturi practice privind setarea limitelor de timp, opțiunile de confidențialitate și funcția Family Pairing.

Pentru a îmbunătăți protecția copiilor în mediul online, studiul recomandă o serie de măsuri practice, precum:

Campanii de educare digitală pentru părinți, cu ghiduri vizuale și interactive;

Integrarea alfabetizării digitale în școli , prin ore dedicate siguranței online;

Programe de formare pentru părinți și activități de dialog intergenerațional;

Campanii de informare adaptate mediului rural;

Parteneriate public–private pentru crearea de centre de educație digitală și consiliere parentală.

Informațiile oficiale arată că adolescenții de pe Tik Tok beneficiază de peste 50 de setări de protecție și că părinții pot accesa „diverse instrumente de control și monitorizare, menite să promoveze obiceiuri digitale sănătoase și să faciliteze dialogul deschis despre siguranța online”. Printre cele mai importante funcții se numără:

Controlul Parental , care permite personalizarea experienței adolescentului: de la limitarea timpului petrecut în aplicație și filtrarea conținutului, până la gestionarea interacțiunilor și a listei de contacte;

Gestionarea timpului petrecut în fața ecranului, cu posibilitatea de a stabili limite zilnice diferite în funcție de ziua săptămânii și de a primi rapoarte despre activitatea din aplicație;

„Misiunile pentru starea de bine” : exerciții scurte și interactive care îi ajută pe utilizatori să adopte comportamente digitale echilibrate;

Gestionarea Subiectelor, care oferă control asupra tipurilor de conținut afișate în feed.

Context

Rețeaua chinezească Tiktok este investigată de la finalul anului trecut de Comisia Europeană, în legătură cu alegerile prezidențiale din România.

„Comisia Europeană a inițiat marți (4 decembrie, n.r.) o investigație oficială împotriva rețelei chineze TikTok pentru o presupusă încălcare a Legii privind serviciile digitale (DSA) în legătură cu obligația de a evalua și a atenua în mod corespunzător riscurile sistemice legate de integritatea alegerilor, în special în contextul recentelor alegeri prezidențiale din România din 24 noiembrie, potrivit unui comunicat al executivului european. Dacă e găsită vinovată de încălcarea legislației, Tiktok poate fi amendată cu o sumă de maximum 6% din cifra de afaceri la nivel global, amendă pe care o poate contesta în instanțele europene. Dacă problemele persistă, sancțiunile pentru rețeaua chineză pot merge până la interzicerea pe teritoriul UE.

Contextul detaliat, pe G4Media, aici.

În aprilie 2025 Rețeaua chineză TikTok a publicat un nou raport dedicat alegerilor din România și susține că AUR și Călin Georgescu au fost beneficiarul rețelei cu peste 27.000 de conturi false în campania electorală. Informația e relevantă pentru că anchetele procurorilor vizează la acest moment doar sprijinul presupus ilegal primit de candidatul pro-rus Călin Georgescu.

Detalii, aici.