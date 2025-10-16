Festivalul Brașov Science, Education & Technology începe vineri, 17 octombrie/ Tema acestui an: „Reprezentări, certitudini și gândire critică”

Vineri, 17 octombrie, va începe cea de-a patra ediție a Festivalului Brașov Science, Education & Technology (SETbv), primul festival dedicat științei și educației din oraș și unul dintre puținele evenimente de acest tip din România.

Ediția din acest an se va desfășura în perioada 17 octombrie – 6 decembrie, cu tema „Reprezentări, certitudini și gândire critică”, aducând în prim-plan nevoia de reflecție, dialog și cunoaștere riguroasă într-o lume aflată într-o continuă transformare.

Printre invitații acestei ediții se numără nume importante din domeniile științei, filosofiei, psihologiei și jurnalismului: Radu Umbreș, Cătălin Partenie, Marius Andruh, Ioana Podină, Victor Ilie, Mircea Toma, Laurențiu Staicu, Georgiana Țăranu, Anda Zahiu, Ioana Enescu și Andrei Pogăciaș.

Festivalul va include dialoguri publice, proiecții de film, workshopuri de gândire critică, climate change și cultură politică, precum și un seminar de filosofie, toate menite să încurajeze participarea activă și formarea unei gândiri independente și raționale în rândul publicului.

Programul complet al festivalului este disponibil pe site-ul setbv2025.districthub.ro și pe paginile de Facebook și Instagram ale Asociației District Hub, organizatorul evenimentului.