Încă un femicid: Un bărbat a fost arestat preventiv după ce şi-ar fi ucis concubina / A mai fost condamnat pentru tentativă de omor calificat şi alte infracţiuni cu violenţă

Un bărbat a fost arestat preventiv de magistraţii din Braşov, sub suspiciunea că şi-a ucis concubina, căreia i-a tăiat gâtul cu un cuţit. În trecut, suspectul a mai fost condamnat pentru tentativă de omor şi pentru alte infracţiuni comise cu violenţă, transmite News.ro.

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov, care instrumentează acest dosar, o femeie în vârstă de 30 de ani a fost ucisă, în noaptea de marţi spre miercuri, principalul suspect fiind chiar partenerul de viaţă al acesteia, care i-a tăiat gâtul cu un cuţit. Arma crimei a fost găsită lângă cadavrul femeii.

”Din cercetările efectuate până în prezent de procuror, cu sprijinul organelor de cercetare penală din cadrul IPJ Braşov – Serviciul de investigaţii criminale, a rezultat că în noaptea de 14/15 octombrie 2025, inculpatul, în vârstă de 40 de ani, a suprimat viaţa concubinei sale, în vârstă de 30 de ani, cu un cuţit găsit la faţa locului, în locuinţa comună din localitatea Vulcan”, se arată într-un comunicat dat publicităţii, joi, de Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov.

Bărbatul are un trecut plin de fapte penale comise cu violenţă, fiind recidivist. El a fost condamnat pentru tentativă de omor calificat, în anul 2005, dar şi pentru alte infracţiuni cu violenţă şi contra patrimoniului, precum tâlhării şi furturi calificate. Ultima oară a fost eliberat din penitenciar după ce a executat o condamnare pentru furt calificat şi se află în stare de recidivă postcondamnatorie.

Bărbatul de 40 de ani este în arest preventiv, de data aceasta fiind inculpat pentru violenţă în familie în forma omorului calificat.