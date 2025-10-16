G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Încă un femicid: Un bărbat a fost arestat preventiv după ce şi-ar…

inchisoare, penitenciar, ANP, Penitenciarul Bucuresti-Rahova, privare de libertate, puscarie
Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media

Încă un femicid: Un bărbat a fost arestat preventiv după ce şi-ar fi ucis concubina / A mai fost condamnat pentru tentativă de omor calificat şi alte infracţiuni cu violenţă

Articole16 Oct • 151 vizualizări 0 comentarii

Un bărbat a fost arestat preventiv de magistraţii din Braşov, sub suspiciunea că şi-a ucis concubina, căreia i-a tăiat gâtul cu un cuţit. În trecut, suspectul a mai fost condamnat pentru tentativă de omor şi pentru alte infracţiuni comise cu violenţă, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov, care instrumentează acest dosar, o femeie în vârstă de 30 de ani a fost ucisă, în noaptea de marţi spre miercuri, principalul suspect fiind chiar partenerul de viaţă al acesteia, care i-a tăiat gâtul cu un cuţit. Arma crimei a fost găsită lângă cadavrul femeii.

”Din cercetările efectuate până în prezent de procuror, cu sprijinul organelor de cercetare penală din cadrul IPJ Braşov – Serviciul de investigaţii criminale, a rezultat că în noaptea de 14/15 octombrie 2025, inculpatul, în vârstă de 40 de ani, a suprimat viaţa concubinei sale, în vârstă de 30 de ani, cu un cuţit găsit la faţa locului, în locuinţa comună din localitatea Vulcan”, se arată într-un comunicat dat publicităţii, joi, de Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov.

Bărbatul are un trecut plin de fapte penale comise cu violenţă, fiind recidivist. El a fost condamnat pentru tentativă de omor calificat, în anul 2005, dar şi pentru alte infracţiuni cu violenţă şi contra patrimoniului, precum tâlhării şi furturi calificate. Ultima oară a fost eliberat din penitenciar după ce a executat o condamnare pentru furt calificat şi se află în stare de recidivă postcondamnatorie.

Bărbatul de 40 de ani este în arest preventiv, de data aceasta fiind inculpat pentru violenţă în familie în forma omorului calificat.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

VIDEO: O femeie şi un copil în cărucior, loviţi pe șoseaua Berceni din Capitală de un autoturism condus de un tânăr / Femeia a murit / Copilul a fost transportat la spital/ UPDATE Șoferul de 20 de ani a fost arestat preventiv

Articole14 Oct • 10.769 vizualizări
2 comentarii

Spitalul privat din Constanța unde o femeie a suferit complicaţii la naştere şi apoi a murit susţine că unitatea medicală are o secţie ATI complet echipată şi funcţională / Autorizaţia de funcţionare a spitalului a fost reînnoită în martie 2025

Articole13 Oct • 618 vizualizări
0 comentarii

Foc periculos lângă magistrala de gaz în Bistrița / Femeie amendată cu 30.000 de lei pentru incendierea deșeurilor

Articole11 Oct • 231 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.