Dogioiu: Nu s-a ajuns la o soluţie finală ce privește reforma administraţiei…

Funcționari publici, instituții publice
Sursa: Renașterea Bănățeană

Dogioiu: Nu s-a ajuns la o soluţie finală ce privește reforma administraţiei centrale / Va fi din nou în discuţia coaliţiei

Articole16 Oct 0 comentarii

Deocamdată nu s-a ajuns la o soluţie finală în privinţa reformei administraţiei centrale, subiectul va fi din nou în discuţia coaliţiei, săptămâna viitoare, a precizat purtătorul de cuvânt al Executivului, Ioana Dogioiu, transmite Agerpres.

Ea a răspuns astfel la o întrebare referitoare la existenţa unui calendar mai clar privind reforma administraţiei centrale şi la eventualele memorandumuri transmise de ministere către premier, cu propuneri de reducere a cheltuielilor, în contextul discuţiilor purtate în coaliţia de guvernare despre reforma administraţiei locale şi centrale.

„Subiectul va fi din nou în discuţia coaliţiei, săptămâna viitoare. Fiecare dintre aceste discuţii poate să fie ultima şi să se ajungă la o soluţie finală, care să fie apoi promovată, cel mai probabil, prin angajarea răspunderii guvernului. Deocamdată, nu există această soluţie finală, deci nu pot să vă spun nimic de vreun calendar la nivel guvernamental. Ce se întâmplă în coaliţie, v-am spus, se întâmplă în coaliţie”, a declarat Ioana Dogioiu, joi, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria.

