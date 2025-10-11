Grindeanu: Toate partidele din coaliție vor fi vinovate dacă guvernarea eșuează

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, sâmbătă, în judeţul Timiş, că toate partidele din coaliţie vor fi vinovate dacă această structură de patru partide aflată la guvernare eşuează. Dincolo de eşecul în sine, pentru care toţi ar fi la fel de vinovaţi, potrivit lui Grindeanu, marele pericol este ”un deşert al populismului”, transmite News.ro.

Grindeanu, care a afirmat, vineri, la Congresul UDMR, că uneori pare că partidele din coaliţie nu vorbesc aceeaşi limbă, a explicat, sâmbătă, în judeţul Timiş, că, de cele mai multe ori, se încearcă găsitea unui limbaj comun.

”Am spus că, dacă această coaliţie eşuează, dincolo de acest eşec al fiecărui partid din această coaliţie, şi nimeni nu e mai vinovat sau mai puţin vinovat şi cu toţii suntem vinovaţi dacă va exista acest eşec, dincolo de asta, ştiţi ce e? Un deşert al populismului. Asta ne va aştepta şi vedem cu toţii ce se întâmplă în România în acest moment”, a afirmat Sorin Grindeanu.

Liderul PSD a precizat că ”nu trebuie să avem acest eşec”.

”Da, nu e simplu. Sunt patru partide de doctrine diferite, cu abordări diferite, cu experienţe diferite în guvernare şi sunt lucruri pe care trebuie să le învăţăm cu toţii. Trebuie să învăţăm că într-o coaliţie de patru partide, cred că principalul instrument trebuie să fie dialogul, dincolo de a arăta cine e mai tare, cine are muşchii mai mari în interiorul coaliţiei, dacă vrei să reziste această coaliţia, trebuie să vorbeşti foarte mult, să ai un dialog înainte de a lua anumite decizii. Eu cred că asta e abordarea corectă şi cu toţii trebuie sa facem acest efort, care nu e simplu”, a adăugat Grindeanu.

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, vineri, la Congresul UDMR, că uneori în coaliţia de guvernare pare că se vorbeşte pe limbi diferite ”dar vă asigur că nu este din cauza prietenilor noştri de la UDMR”.

El a adăugat că ”uneori reuşim să ne încurcăm în traducere chiar fără ajutorul maghiarilor”.

Grindeanu a declarat că între parteneri este important să existe echilibru şi să nu se acţioneze pe baza unor accente autoritare şi impulsive, ci prin ascultarea tuturor opiniilor.