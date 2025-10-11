G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Grindeanu: Toate partidele din coaliție vor fi vinovate dacă guvernarea eșuează

Sorin Grindeanu
Foto: Inquam Photos / Mălina Norocea

Grindeanu: Toate partidele din coaliție vor fi vinovate dacă guvernarea eșuează

Articole11 Oct • 24 vizualizări 1 comentariu

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, sâmbătă, în judeţul Timiş, că toate partidele din coaliţie vor fi vinovate dacă această structură de patru partide aflată la guvernare eşuează. Dincolo de eşecul în sine, pentru care toţi ar fi la fel de vinovaţi, potrivit lui Grindeanu, marele pericol este ”un deşert al populismului”, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Grindeanu, care a afirmat, vineri, la Congresul UDMR, că uneori pare că partidele din coaliţie nu vorbesc aceeaşi limbă, a explicat, sâmbătă, în judeţul Timiş, că, de cele mai multe ori, se încearcă găsitea unui limbaj comun.

”Am spus că, dacă această coaliţie eşuează, dincolo de acest eşec al fiecărui partid din această coaliţie, şi nimeni nu e mai vinovat sau mai puţin vinovat şi cu toţii suntem vinovaţi dacă va exista acest eşec, dincolo de asta, ştiţi ce e? Un deşert al populismului. Asta ne va aştepta şi vedem cu toţii ce se întâmplă în România în acest moment”, a afirmat Sorin Grindeanu.

Liderul PSD a precizat că ”nu trebuie să avem acest eşec”.

”Da, nu e simplu. Sunt patru partide de doctrine diferite, cu abordări diferite, cu experienţe diferite în guvernare şi sunt lucruri pe care trebuie să le învăţăm cu toţii. Trebuie să învăţăm că într-o coaliţie de patru partide, cred că principalul instrument trebuie să fie dialogul, dincolo de a arăta cine e mai tare, cine are muşchii mai mari în interiorul coaliţiei, dacă vrei să reziste această coaliţia, trebuie să vorbeşti foarte mult, să ai un dialog înainte de a lua anumite decizii. Eu cred că asta e abordarea corectă şi cu toţii trebuie sa facem acest efort, care nu e simplu”, a adăugat Grindeanu.

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, vineri, la Congresul UDMR, că uneori în coaliţia de guvernare pare că se vorbeşte pe limbi diferite ”dar vă asigur că nu este din cauza prietenilor noştri de la UDMR”.

El a adăugat că ”uneori reuşim să ne încurcăm în traducere chiar fără ajutorul maghiarilor”.

Grindeanu a declarat că între parteneri este important să existe echilibru şi să nu se acţioneze pe baza unor accente autoritare şi impulsive, ci prin ascultarea tuturor opiniilor.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Sorin Grindeanu explică de ce a ieşit din sală la Congresul UDMR când a fost intonat Imnul Secuiesc: Din perspectiva României, există un singur imn oficial

Articole11 Oct • 53 vizualizări
0 comentarii

Kelemen Hunor către Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD: „Astăzi nu trebuie să ai emoţii, urmează un alt congres unde poate că da”

Articole10 Oct • 4.452 vizualizări
0 comentarii

Ludovic Orban, despre prima discuţie cu preşedintele Nicuşor Dan: A fost despre situaţia politică actuală, care e extrem de complicată. Este o coaliţie formată din partide politice care au un istoric de confruntare

Articole9 Oct • 396 vizualizări
0 comentarii

1 comentariu

  1. Întotdeauna am preferat aripa hoți ticăloși din PSD față de aripa trădător de neam rusofili!

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.