Ironizată după capturarea „milioanelor de euro falsificate” care erau bani de recuzită, Poliția reacționează: Cei care i-au comandat nu plănuiau să joace într-un film – ci să îi ”introducă în scenariu” altundeva: în circuitul real

Poliţia Română a fost intens ironizată pe reţelele de socializare după ce a anunţat că a capturat milioane de bancnote falsificate, a căror valoare depăşea 960 de milioane de euro, internauţii atrăgând atenţia că erau bani de recuzită. ”Cei care i-au comandat nu plănuiau să joace într-un film, ci să îi introducă în circuitul real”, au transmis poliţiştii, potrivit News.ro.

După ce Poliţia a anunţat că a capturat în Portul Constanţa Sud 4,8 milioane de bancnote falsificate, internauţii au atras atenţia că sunt bancnote de recuzită şi au ironizat autorităţile.

”Am şi eu acasă 5.000 de bancnote din acelea contrăfacute de pe Aliexpress, se joacă fiică-mea cu ele”, a scris o persoană.

”Verificaţi pe aplicaţia Temu, exact la fel au”, a comentat altcineva.

”Felicitări Poliţiei române care l-a prins pe Emil Gânj şi acum a trecut la capturarea banilor de recuzită cumpăraţi de pe Temu sau de la Jumbo. Meritaţi şi recompense”, a comentat o femeie.

”Le-a comandat cineva din Guvern să reducă deficitul bugetar”, a adăugat un bărbat.

Poliţia Română a transmis că a văzut comentariile şi glumele despre ”banii de film”.

”E drept, pe ei scria «prop copy», dar cei care i-au comandat nu plănuiau să joace într-un film — ci să îi «introducă în scenariu» altundeva: în circuitul real. Ştim că pare amuzant la prima vedere, dar exact aşa încep multe tentative de înşelăciune: cu ceva ce «pare» inofensiv”, a transmis Poliţia Română.

Instituţia a precizat că intervenţia a fost una preventivă, pentru a evita ca unele persoane să devină victime, aşa cum s-a întâmplat în alte cazuri.

”Mai bine să fim ironizaţi pentru că am acţionat la timp, decât să regretăm că n-am făcut-o. Mulţumim celor care aleg să fie atenţi şi să ne semnaleze situaţii suspecte — vigilenţa publică face diferenţa”, au adăugat oficialii Poliţiei Române.

Poliţia Română şi Autoritatea Vamală Română au descoperit, în Portul Constanţa Sud, 160 de colete cu bancnote contrafăcute, fiind, în total, 4,8 milioane de bancnote. Valoarea însumată a bancnotelor false depăşea 960 de milioane de euro. Astfel de bancnote, care au inscripţia ”Prop Copy”, au fost găsite la două magazine din Slatina, după ce un tânăr de 16 ani a plasat 20 de bancnote la o firmă din judeţul Olt.