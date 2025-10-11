Verstappen, în ofensivă totală pentru titlul F1: RedBull aruncă în luptă ultimele arme

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Max Verstappen se află la 63 de puncte de primul loc din ierarhia piloților din Formula 1, iar RedBull nu renunță la luptă. Până la finalul sezonului mai sunt șase Grand Prix-uri, iar echipa cu sediul la Milton Keynes aruncă în luptă o nouă armă: un upgrade pentru Max.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Oscar Piastri și Lando Norris se luptă pentru a aduce celor de la McLaren primul titlu mondial de la piloți după cel bifat de Lewis Hamilton în 2008.

De la acel moment, o secetă acută a cuprins echipa de la Woking, iar Andrea Stella speră ca 2025 să fie anul care să întrerupă șirul neîmplinirilor.

Cu toate că se găsește la 63 de puncte în urma lui Piastri, Verstappen nu renunță la luptă, mai ales că RedBull arată foarte bine în ultima perioadă. De cealaltă parte, McLaren dă semne că se concentrează mai mult pe monopostul pentru 2026.

În aceste condiții, RedBull aruncă în luptă toate armele: va veni în următoarea perioadă cu un nou update menit să aducă echipa pe primul loc în curse.

RB21 va primi o actualizare care se dorește a fi un succes în tentativa de a-i prinde pe piloții McLaren în lupta pentru titlul din 2025.

Noua podea introdusă la Monza dă rezultate, iar RedBull a revenit spectaculos în lupta pentru victorii. De asemenea, RB a adus și o aripă îmbunătățită pentru cursa din Singapore.

Verstappen a obținut victorii în Italia și Azerbaidjan, iar mai apoi a terminat pe locul doi în spatele lui George Russell (Mercedes) în Singapore.

Sunt 63 de puncte până la Piastri și 41 până la Norris. Nu este imposibil, dar până și RedBull admite că va fi greu.

„Vor veni și alte lucruri. Nu la următorul Mare Premiu, poate puțin mai târziu”, a declarat Pierre Wache, directorul tehnic RedBull, pentru RacingNews365.

„Campionatul nu este terminat pentru noi. Cu filosofia acestei echipe, nu renunțăm niciodată”, completează oficialul celor de la RB.

McLaren a oprit dezvoltarea monopostului MCL39 pentru a se concentra doar pe mașina din 2026. RedBull însă nu se oprește și visează încă la cel de-al cincilea titlu consecutiv pentru Verstappen.

„Am întârziat dezvoltarea următoarei mașini, dar profităm de acest lucru acum. Este un compromis pe care ni-l asumăm.

Avem o capacitate internă foarte bună în ceea ce privește producția, iar ceea ce apare pe mașină acum a fost gândit de mult timp. Nu e nimic improvizat”, a explicat Wache.

Verstappen a simțit din plin rezultatele ultimelor update-uri RedBull: monopostul are un avantaj tot mai important în ritmul de cursă.

Echipa din Milton Keynes speră ca următoarele upgrade-uri să-i ofere lui Max armele necesare pentru o revenire spectaculoasă în ultimele Mari Premii ale sezonului 2025 din Formula 1.

🔵 RED BULL | Pierre Waché no se rinde con el RB21 💪 💬 “Seguiremos trayendo mejoras. No en la próxima carrera, pero sí un poco más adelante.” ⚡ “Nunca regalamos nada. El campeonato aún no ha terminado.”#F1 #MaxVerstappen #RB21 #Formula1 #F1Newshttps://t.co/5auQNahBqg — Molina (@molinajorget) October 11, 2025

Clasamentul piloților din Formula după cursa de la Singapore

1 Oscar Piastri (McLaren) 336 puncte

2 Lando Norris (McLaren) 314

3 Max Verstappen (RedBull) 273

4 George Russel (Mercedes) 237

5 Charles Leclerc (Ferrari) 173

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 127

7 Kimi Antonelli (Mercedes) 88

8 Alexander Albon (Williams) 70

9 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39

10 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 37

11 Fernando Alonso (Aston Martin) 34

12 Carlos Sainz (Williams) 32

13 Lance Stroll (Aston Martin) 32

14 Liam Lawson (Racing Bulls) 30

15 Esteban Ocon (Haas) 28

16 Pierre Gasly (Alpine) 20

17 Yuki Tsuonoda (RedBull) 20

18 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 18

19 Oliver Bearman (Haas) 18

20 Franco Colapinto (Alpine) 0

21 Jack Doohan (Alpine) 0

Clasamentul constructorilor din F1

1 McLaren 650 puncte

2 Mercedes 325

3 Ferrari 300

4 RedBull Racing 290

5 Williams 102

6 Racing Bulls 72

7 Aston Martin 66

8 Kick Sauber 55

9 Haas 46

10 Alpine 20

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1