Verstappen vede deja o favorită certă pentru revoluționarul sezon 2026 din F1: „Mercedes va fi în frunte”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Formula 1 va începe un nou capitol odată cu sezonul 2026: va intra în era motoarelor hibride. Toate echipele se pregătesc deja pentru revoluția din Marele Circ, iar Max Verstappen, campionul mondial en-titre, vede deja o favorită certă: Mercedes.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

RedBull a dominat cu autoritate în ultima perioadă din Formula 1, iar acum este momentul celor de la McLaren: echipa din Woking a cucerit ultimele două titluri mondiale din ierarhia constructorilor și se pregătește și de cel de la piloți (Piastri și Norris se luptă pentru pentru glorie cu șase etape înainte de finalul stagiunii 2025).

Întrebat despre cum crede că va arăta sezonul 2026 al Marelui Circ, Verstappen spune că are multe semne de întrebare, dar că vede Mercedes ca mare favorită.

RedBull își asumă un risc uriaș prin folosirea propriului motor (produs în colaborare cu Ford), iar Max este de părere că rivalii din Brackley pornesc cu prima șansă.

Într-un interviu acordat celor de la Sky Germany, olandezul a oferit o analiză sinceră și surprinzătoare despre sezonul 2026 din F1.

„Eu cred că Mercedes va fi în frunte. Ei sunt mereu acolo și mereu puternici. Sunt o companie de top, așa că eu chiar cred că vor fi în frunte, mai ales când vine vorba de motor”, își începe Verstappen discursul.

„Anul viitor nu va fi ușor cu propriul nostru motor, desigur. Este un risc nou pentru RedBull, dar ei și-au asumat riscuri și în trecut, când au intrat în Formula 1 – și nu au făcut deloc o treabă rea.

Cu siguranță ne dăm toată silința. Sper că suntem aproape (n.r. de rivalii de la Mercedes), dar, bineînțeles, nu știu”, a transmis Verstappen.

Sezonul 2025 marchează sfârșitul actualei ere turbo-hibride, iar din 2026 Formula 1 va adopta o arhitectură hibridă 50-50 între motorul electric și cel termic, o schimbare menită să atragă noi constructori și să accelereze tranziția spre tehnologia sustenabilă.

Anul viitor vom vedea echipe noi pe grila de start a Formulei 1: Audi și Cadillac. În același timp, Ford (un alt nume important) revine în Marele Circ în parteneriat cu RedBull.

Un lucru e clar, o nouă eră începe în Formula 1, iar echilibrul

O nouă eră începe — iar echilibrul de putere din Formula 1 s-ar putea schimba din temelii.

Clasamentul piloților din Formula după cursa de la Singapore

1 Oscar Piastri (McLaren) 336 puncte

2 Lando Norris (McLaren) 314

3 Max Verstappen (RedBull) 273

4 George Russel (Mercedes) 237

5 Charles Leclerc (Ferrari) 173

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 127

7 Kimi Antonelli (Mercedes) 88

8 Alexander Albon (Williams) 70

9 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39

10 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 37

11 Fernando Alonso (Aston Martin) 34

12 Carlos Sainz (Williams) 32

13 Lance Stroll (Aston Martin) 32

14 Liam Lawson (Racing Bulls) 30

15 Esteban Ocon (Haas) 28

16 Pierre Gasly (Alpine) 20

17 Yuki Tsuonoda (RedBull) 20

18 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 18

19 Oliver Bearman (Haas) 18

20 Franco Colapinto (Alpine) 0

21 Jack Doohan (Alpine) 0

Clasamentul constructorilor din F1

1 McLaren 650 puncte

2 Mercedes 325

3 Ferrari 300

4 RedBull Racing 290

5 Williams 102

6 Racing Bulls 72

7 Aston Martin 66

8 Kick Sauber 55

9 Haas 46

10 Alpine 20

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1