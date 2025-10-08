Verstappen explică ce s-a schimbat la RedBull după demiterea lui Horner

După 20 de ani de glorie, Christian Horner a fost dat afară de la RedBull Racing. Max Verstappen spune că nu va uita niciodată momentele fantastice trăite alături de fostul său șef din Formula 1, dar admite că lucrurile s-au schimbat în bine din anumite puncte de vedere odată cu numirea lui Laurent Mekies: „este foarte sincer în tot ce face și îmi place asta”.

După un sezon cenușiu și dominat de multe scandaluri, RedBull a revenit în lupta pentru victorie, iar Verstappen se declară încântat de colaborarea cu Laurent Mekies, înlocuitorul lui Christian Horner.

Cu toate acestea, campionul mondial en-titre din Formula 1 nu uită momentele fantastice trăite alături de Horner la cucerirea celor patru titluri mondiale din Marele Circ.

„Cu Christian (n.r. Horner) la cârmă, am realizat atât de multe lucruri uimitoare împreună”, a spus Verstappen pentru Channel 4.

„Sentimentul pe care l-am avut ca echipă și cât de emoționant a fost totul în 2021, când am câștigat primul campionat, e ceva ce voi ține minte pentru totdeauna”, admite Verstappen atunci când vorbește despre colaborarea cu Christian Horner.

Totuși, o nouă etapă a început pentru Red Bull Racing, iar Verstappen s-a declarat impresionat de abordarea directă a lui Mekies, pe care o descrie ca fiind „foarte sinceră” și „naturală”.

„Laurent este foarte sincer în tot ce face și îmi place asta. Este unul dintre <băieți>, ne înțelegem foarte bine.

Este o strategie diferită acum în echipă și îmi place să lucrez cu el. Sunt entuziasmat pentru anii următori”, a adăugat olandezul, într-un mesaj care s-ar putea traduce ca o declarație de atașament pentru echipa cu sediul la Milton Keynes.

După sezoane întregi în care a fost cel „vânat”, acum Verstappen s-a transformat în cel care „vânează”: ținta fiind piloții McLaren, aflați pe primele două locuri din ierarhia din Formula 1 (Piastri lider, iar Norris al doilea).

„Sunt propriul meu critic, nu contează ce așteaptă ceilalți de la mine. Mașina are o pedală de accelerație, una de frână și un volan. Asta e tot. Mulți oameni complică prea mult lucrurile în curse. Eu prefer să le păstrez simple”, a concluzionat Verstappen pentru sursa citată.

Cu șase etape înainte de finalul sezonului 2025 din Formula 1, Verstappen se află la 63 de puncte în urma lui Piastri.

Clasamentul piloților din Formula după cursa de la Singapore

1 Oscar Piastri (McLaren) 336 puncte

2 Lando Norris (McLaren) 314

3 Max Verstappen (RedBull) 273

4 George Russel (Mercedes) 237

5 Charles Leclerc (Ferrari) 173

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 127

7 Kimi Antonelli (Mercedes) 88

8 Alexander Albon (Williams) 70

9 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39

10 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 37

11 Fernando Alonso (Aston Martin) 34

12 Carlos Sainz (Williams) 32

13 Lance Stroll (Aston Martin) 32

14 Liam Lawson (Racing Bulls) 30

15 Esteban Ocon (Haas) 28

16 Pierre Gasly (Alpine) 20

17 Yuki Tsuonoda (RedBull) 20

18 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 18

19 Oliver Bearman (Haas) 18

20 Franco Colapinto (Alpine) 0

21 Jack Doohan (Alpine) 0

Clasamentul constructorilor din F1

1 McLaren 650 puncte

2 Mercedes 325

3 Ferrari 300

4 RedBull Racing 290

5 Williams 102

6 Racing Bulls 72

7 Aston Martin 66

8 Kick Sauber 55

9 Haas 46

10 Alpine 20

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1