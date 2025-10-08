Ferrari caută deja un înlocuitor pentru Charles Leclerc: Agitație mare în garajul Scuderiei

Răbdarea lui Charles Leclerc a ajuns la limită, iar pilotul monegasc este tot mai tentat de o despărțire de Ferrari. În cei șapte ani petrecuți la echipa de la Maranello, Leclerc a trăit multe dezamăgiri în marea de promisiuni primite din partea Scuderiei. Acum, monegascul are deja variante de a pleca de la Ferrari, iar echipa italiană se gândește tot mai serios la un înlocuitor, transmite Corriere dello Sport.

Piastri, Bortoleto și Bearman, pe lista scurtă a Ferrari pentru înlocuirea lui Leclerc

Leclerc este unul dintre cei mai apreciați piloți de pe grila de start din F1, dar din păcate fără vreun titlu mondial în CV.

Timp de șapte sezoane, Ferrari i-a tot promis un monopost competitiv grație căruia să se poată lupta pentru coroana de campion mondial.

După o nouă dezamăgire în Singapore, Charles parte tot mai tentat de o despărțire de echipa „visurilor sale”. O decizie luată cu rațiunea, nu cu inima.

Charles a debutat la Scuderie în 2019, iar de atunci a adunat opt victorii. Mult prea puțin pentru speranțele monagascului, dar și ale fanilor.

Pe lângă RedBull Racing, echipă de care s-a vorbit că este interesată de serviciile sale (pentru 2027, mai ales în cazul în care Verstappen va pleca), a apărut și varianta Mercedes.

Sursa citată vorbește despre interesul lui Toto Wolff pentru unul dintre cei mai apreciați piloți din F1.

Charles va împlini 29 de ani la finalul sezonului viitor și nu-și mai permite să creadă că succesul va veni „cândva”.

Surse din paddock relatează că persoane din anturajul lui Leclerc ar fi discutat deja cu Mercedes.

Toto Wolff îl dorește în primul rând pe Verstappen, dar până la acel punct este interesat și de Leclerc, monegascul fiind un „plan B de lux” pentru Mercedes.

Nu este de neglijat nici un schimb surprinzător cu McLaren: Oscar Piastri este nemulțumit de statutul pe care-l primește la echipa din Woking, iar atunci Leclerc ar fi parte dintr-o rocadă interesantă.

Piastri să ajungă la Ferrari, iar Leclerc la McLaren.

„Mercedes a făcut pași mari înainte, la fel ca RedBull acum câteva curse. Noi nu. În aceste condiții, e greu să fii optimist”, a transmis Leclerc după cursa din Singapore.

Pe lângă varianta Oscar Piastri, Ferrari mai studiază și opțiunile numite Gabriel Bortoleto, campionul din Formula 3, și Oliver Bearman, tânărul britanic aflat sub contract cu Haas și considerat o mare speranță pentru viitor.

Clasamentul piloților din Formula după cursa de la Singapore

1 Oscar Piastri (McLaren) 336 puncte

2 Lando Norris (McLaren) 314

3 Max Verstappen (RedBull) 273

4 George Russel (Mercedes) 237

5 Charles Leclerc (Ferrari) 173

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 127

7 Kimi Antonelli (Mercedes) 88

8 Alexander Albon (Williams) 70

9 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39

10 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 37

11 Fernando Alonso (Aston Martin) 34

12 Carlos Sainz (Williams) 32

13 Lance Stroll (Aston Martin) 32

14 Liam Lawson (Racing Bulls) 30

15 Esteban Ocon (Haas) 28

16 Pierre Gasly (Alpine) 20

17 Yuki Tsuonoda (RedBull) 20

18 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 18

19 Oliver Bearman (Haas) 18

20 Franco Colapinto (Alpine) 0

21 Jack Doohan (Alpine) 0

Clasamentul constructorilor din F1

1 McLaren 650 puncte

2 Mercedes 325

3 Ferrari 300

4 RedBull Racing 290

5 Williams 102

6 Racing Bulls 72

7 Aston Martin 66

8 Kick Sauber 55

9 Haas 46

10 Alpine 20

