Charles Leclerc, varianta-surpriză dacă pleacă de la Ferrari

Charles Lerclerc nu este mulțumit cu faptul că Ferrari nu îi poate oferi un monopost cu care să se lupte pentru titlul mondial din Formula 1, iar managerul pilotului monegasc se gândește deja la o variantă atractivă pentru clientul său. Astfel, F1 Insider vorbește despre faptul că Nicolas Todt (managerul lui Charles) „a abordat” RedBull Racing pentru o eventuală mutare după sezonul 2026 al Marelui Circ.

Managerul lui Leclerc ar fi contactat deja RedBull Racing

Nu încape îndoială că Leclerc (27 de ani) este unul dintre cei mai talentați piloți de pe grila de start din Formula 1, dar monegascul nu se poate lupta pentru titlul mondial din cauza monopostului Ferrari.

Scuderia are multe probleme în ultimele sezoane, iar Charles este în continuare fără titlu mondial.

Sursa citată vorbește despre faptul că Nicolas Todt, managerul lui Leclerc, ar fi abordat RedBull Racing pentru o mutare spectaculoasă după sezonul 2026.

Este cunoscut faptul că Max Verstappen a dat asigurări că mai rămâne un an la RedBull, dar dacă echipa de la Milton Keynes nu-i va oferi sezonul viitor un monopost cu care să se bată la titlul mondial atunci va pleca. Mercedes îl așteaptă cu brațele deschise.

În cazul acestei variante, Leclerc devine o țintă atractivă pentru RedBull Racing după sezonul 2026 din Marele Circ.

„Leclerc este, probabil, cel mai bun pilot de calificări din Formula 1”, spunea comentatorul Martin Brundle, subliniind viteza pură a monegascului, adesea trădată de performanțele mașinii sale.

Michael Schumacher și Kimi Raikkonen sunt singuri piloți care au mai multe curse bifate pentru Scuderie decât Charles Leclerc. Cu toate acestea, monegascul nu a gustat încă gloria supremă a titlului mondial.

Raportul F1 Insider arată că managerul lui Leclerc, Nicolas Todt, a luat legătura cu RedBull Racing pentru a testa terenul unei eventuale mutări după 2026.

„Managerul lui Leclerc a abordat RedBull cu privire la o potențială mutare pentru clientul său”, scrie sursa citată.

„Leclerc. Este destul de clar, Leclerc”, a răspuns Helmut Marko (consilierul pentru motorsport al RedBull) atunci când a fost întrebat cine este cel mai talentat pilot din F1 în afara lui Max Verstappen.

Clasamentul piloților din Formula după cursa de la Baku

1 Oscar Piastri (McLaren) 324 puncte

2 Lando Norris (McLaren) 299

3 Max Verstappen (RedBull) 255

4 George Russel (Mercedes) 212

5 Charles Leclerc (Ferrari) 165

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 121

7 Kimi Antonelli (Mercedes) 78

8 Alexander Albon (Williams) 70

9 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39

10 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 37

11 Lance Stroll (Aston Martin) 32

12 Carlos Sainz (Williams) 31

13 Liam Lawson (Racing Bulls) 30

14 Fernando Alonso (Aston Martin) 30

15 Esteban Ocon (Haas) 28

16 Pierre Gasly (Alpine) 20

17 Yuki Tsunoda (RedBull) 20

18 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 18

19 Oliver Bearman (Haas) 16

20 Franco Colapinto (Alpine) 0

21 Jack Doohan (Alpine) 0.

Clasamentul constructorilor din F1

1 McLaren 623 puncte

2 Mercedes 290

3 Ferrari 286

4 RedBull Racing 272

5 Williams 101

6 Racing Bulls 72

7 Aston Martin 62

8 Kick Sauber 55

9 Haas 44

10 Alpine 20

