FIA anunță o schimbare majoră pentru cursa de F1 de la Singapore din weekend

FIA a venit cu o modificare importantă înaintea Marelui Premiu de Formula 1 din Singapore, din acest weekend. Astfel, limita de viteză pe linia boxelor va fi crescută pe circuitul de la Marina Bay, informează racingnews365.

FIA a mărit viteza pe linia boxelor de la 60 km/h la 80 km/h cu ocazia MP de la Singapore

Mutarea FIA a fost gândită pentru a adăuga mai multă variație strategică uneia dintre cele mai dificile și spectaculoase curse din calendarul F1.

Conform racingnews365.com, viteza pe linia boxelor va crește de la 60 km/h la 80 km/h.

Organizatorii și FIA speră să vadă mai multe opriri la boxe și strategii regândite după ce în ultimii ani cursa de la Singapore a fost una cu o singură oprire în pitlane atunci când Grand Prix-ul a fost unul fără ploaie.

Ar putea apărea în weekend strategii alternative cu pneurile soft.

De asemenea, o altă modificare pentru cursa de la Singapore vine de la Pirelli: producătorul italian aduce cele mai moi trei compoziții disponibile – C3 (hard), C4 (medium) și C5 (soft).

Pneul de categorie C6 (folosit recent la Baku) nu va fi utilizat și pe circuitul Marina Bay.

Planul gândit de Pirelli este unul menit să aducă o degradare mai rapidă a cauciucurilor și, implicit, mai multe opriri la boxe.

Singapore promite spectacol după modificările de ultim moment: creșterea vitezi în pitlane, pneuri mai moi și condiții meteo dificile.

Clasamentul piloților din Formula după cursa de la Baku

1 Oscar Piastri (McLaren) 324 puncte

2 Lando Norris (McLaren) 299

3 Max Verstappen (RedBull) 255

4 George Russel (Mercedes) 212

5 Charles Leclerc (Ferrari) 165

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 121

7 Kimi Antonelli (Mercedes) 78

8 Alexander Albon (Williams) 70

9 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39

10 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 37

11 Lance Stroll (Aston Martin) 32

12 Carlos Sainz (Williams) 31

13 Liam Lawson (Racing Bulls) 30

14 Fernando Alonso (Aston Martin) 30

15 Esteban Ocon (Haas) 28

16 Pierre Gasly (Alpine) 20

17 Yuki Tsunoda (RedBull) 20

18 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 18

19 Oliver Bearman (Haas) 16

20 Franco Colapinto (Alpine) 0

21 Jack Doohan (Alpine) 0.

Clasamentul constructorilor din F1

1 McLaren 623 puncte

2 Mercedes 290

3 Ferrari 286

4 RedBull Racing 272

5 Williams 101

6 Racing Bulls 72

7 Aston Martin 62

8 Kick Sauber 55

9 Haas 44

10 Alpine 20

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1