Toto Wolff vorbește despre șansele lui Verstappen „să fure” titlul din F1 piloților McLaren

Până la finalul sezonului din Formula 1 mai sunt șapte Mari Premii, iar forma arătată de Max Verstappen în ultima perioadă este una formidabilă. Olandezul se află la 69 de puncte în urma liderului Oscar Piastri, iar Toto Wolff (șeful Mercedes) este de părere că Max „este o mașină de puncte” și că orice poate fi posibil la vârful ierarhiei.

Sezonul celor de la RedBull a fost unul cu multe evenimente: curse mai slabe, scandaluri, îndepărtarea lui Christian Horner de la conducerea echipei.

În prezent însă, RedBull Racing se află pe val și suflă „în ceafa” rivalilor de la McLaren pe circuit.

Verstappen s-a apropiat la 69 de puncte de liderul Oscar Piastri, iar Toto Wolff este de părere că orice se poate întâmpla pe finalul de sezon din Formula 1.

În total, mai sunt 199 de puncte rămase în joc în stagiunea 2025 din F1.

Cu toate că recunoaște forma excelentă a olandezului, șeful Mercedes consideră că șansele la titlu rămân mici.

„Cred că trebuie întotdeauna să fii cu picioarele pe pământ și să rămâi umil”, a declarat Wolff pentru RacingNews365.

„Max este într-o perioadă foarte bună, mașina e competitivă, dar la 69 de puncte diferență sunt șanse mici. Totuși, dacă liderul campionatului are un abandon (n.r. Piastri) și Max câștigă, lucrurile se pot schimba rapid”, este de părere Toto Wolff.

În privința duelului în trei dintre Mercedes – Ferrari – Red Bull pentru locul doi la constructori, Wolff a ținut să-l remarce din nou pe Verstappen.

„Max este o mașină de puncte. Singapore va fi o altă poveste, dar sunt sigur că Ferrari, după o cursă slabă în Azerbaidjan, și McLaren vor fi din nou foarte puternici”, a încheiat șeful Mercedes.

Clasamentul piloților din Formula după cursa de la Baku

1 Oscar Piastri (McLaren) 324 puncte

2 Lando Norris (McLaren) 299

3 Max Verstappen (RedBull) 255

4 George Russel (Mercedes) 212

5 Charles Leclerc (Ferrari) 165

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 121

7 Kimi Antonelli (Mercedes) 78

8 Alexander Albon (Williams) 70

9 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39

10 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 37

11 Lance Stroll (Aston Martin) 32

12 Carlos Sainz (Williams) 31

13 Liam Lawson (Racing Bulls) 30

14 Fernando Alonso (Aston Martin) 30

15 Esteban Ocon (Haas) 28

16 Pierre Gasly (Alpine) 20

17 Yuki Tsunoda (RedBull) 20

18 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 18

19 Oliver Bearman (Haas) 16

20 Franco Colapinto (Alpine) 0

21 Jack Doohan (Alpine) 0.

Clasamentul constructorilor din F1

1 McLaren 623 puncte

2 Mercedes 290

3 Ferrari 286

4 RedBull Racing 272

5 Williams 101

6 Racing Bulls 72

7 Aston Martin 62

8 Kick Sauber 55

9 Haas 44

10 Alpine 20

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1