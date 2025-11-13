Premierul Bolojan anunță că pune în transparenţă pachetul pe administraţie: Redimensionarea, anul viitor

Premierul Ilie Bolojan a anunţat, joi, că pachetul legislativ privind reforma administraţiei urmează să fie pus în transparenţă decizională săptămâna viitoare, iar redimensionarea aparatului administrativ, atât central cât şi local, se va face în cursul anului 2026, transmite Agerpres.

„Dimensionarea la valori mult mai apropiate de realitate a administraţiei se va face în cursul anului viitor, atât în administraţia centrală, cât şi în cea locală. Ceea ce s-a convenit este o perioadă de un an în care vei putea opta pentru o reducere de personal care este mai flexibilă, nu neapărat să îţi reduci personalul, ci să reduci fondul de salarii. (…) De săptămâna viitoare vom pune în transparenţă acest pachet pe administraţie (…), la începutul săptămânii vom avea toate datele exacte, el va fi comunicat ministerelor şi vine cu nişte măsuri importante pe componenta de descentralizare, responsabilizează primăriile”, a declarat Ilie Bolojan, într-o emisiune la Euronews România.

El a menţionat că cele mai multe discuţii au fost în privinţa modului în care se vor reduce cheltuielile salariale în administraţia locală.

„Dacă în ceea ce priveşte reducerea în administraţia centrală s-a căzut de acord să se facă o reducere de la începutul anului viitor cu aproximativ 10% a fondului de salarii, în ceea ce priveşte administraţia locală au fost discuţii legate de maniera în care se va face acest lucru. (…) În administraţia locală există o relativă standardizare şi atunci propunerea în discuţie a fost cum se face această reducere, se face efectiv prin reducere de personal sau se face printr-o reducere de cheltuieli cu salariile, fără să se facă reducere de personal. (…) Am susţinut, într-adevăr, să facem o reducere de personal”, a precizat Ilie Bolojan.