Vremea extremă poate decide câștigătorul MP de Formula 1 de la Singapore

Marele Premiu de Formula 1 de la Singapore va avea loc în acest weekend, iar ediția din 2025 promite să împingă piloții dincolo de limite. De ce? Se anunță un cocktail de condiții meteo extreme care amenință să transforme cursa într-un adevărat test de supraviețuire pe circuitul Marina Bay.

Conform prognozelor meteo, sesiunile de antrenamente de vineri vor aduce temperaturi de până la 32°C și un nivel de umiditate de 80%, care vor împinge indicele de căldură spre 37°C.

Pentru piloți căldura va fi una sufocantă, cu un flux minim de aer și o presiune constantă asupra rezistenței fizice, transmite racingnews365.com.

Sâmbătă se anunță o zi de foc: se poate ajunge până la 39°C, iar șansele de ploaie rămân ridicate în orele dimineții.

Duminica de cursă va fi una infernală: 28°C care se simt ca 37°C.

O umiditate de 74% și o senzație termică ce va depăși 37°C. Pe circuitul stradal îngust și întortocheat, fiecare viraj va deveni o luptă cu propriul corp pentru piloți.

De altfel, circuitul Marina Bay a fost mereu locul unde rezistența fizică a piloților de F1 a fost supusă unor teste extreme.

Piloții pierd adesea undeva până la 3 kilograme într-o singură cursă, iar băile de gheață și strategiile de răcire devin la fel de importante ca alegerea pneurilor.

Prognoza meteo arată că piloții vor fi nevoiți să treacă prin tot felul de teste fizice: de la căldură sufocantă la ploi tropicale torențiale.

În concluzie, nu va fi o bătălie doar cu rivalii de pe circuit, ci și cu propriul organism. Vremea ar putea fi factorul decisiv între glorie și eșec la Singapore.

Clasamentul piloților din Formula după cursa de la Baku

1 Oscar Piastri (McLaren) 324 puncte

2 Lando Norris (McLaren) 299

3 Max Verstappen (RedBull) 255

4 George Russel (Mercedes) 212

5 Charles Leclerc (Ferrari) 165

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 121

7 Kimi Antonelli (Mercedes) 78

8 Alexander Albon (Williams) 70

9 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39

10 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 37

11 Lance Stroll (Aston Martin) 32

12 Carlos Sainz (Williams) 31

13 Liam Lawson (Racing Bulls) 30

14 Fernando Alonso (Aston Martin) 30

15 Esteban Ocon (Haas) 28

16 Pierre Gasly (Alpine) 20

17 Yuki Tsunoda (RedBull) 20

18 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 18

19 Oliver Bearman (Haas) 16

20 Franco Colapinto (Alpine) 0

21 Jack Doohan (Alpine) 0.

Clasamentul constructorilor din F1

1 McLaren 623 puncte

2 Mercedes 290

3 Ferrari 286

4 RedBull Racing 272

5 Williams 101

6 Racing Bulls 72

7 Aston Martin 62

8 Kick Sauber 55

9 Haas 44

10 Alpine 20

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1