Directorul McLaren, despre revenirea lui Christian Horner în F1: „Nu e chiar prietenul tuturor”

Christian Horner are șanse importante de a reveni în lumea agitată a Formulei 1 în sezonul viitor, de numele său vorbindu-se în legătură cu mai multe posibile destinații: Aston Martin, Alpine, Cadillac și Haas. Chestionat în legătură cu acest subiect, Zak Brown (McLaren) a comentat următoarele: „Nu e chiar prietenul tuturor din F1”.

După 20 de ani glorioși alături de RedBull Racing, Christian Horner a fost îndepărtat din funcție la începutul lunii iulie a acestui an.

A primit recent despăgubiri importante din partea fostei sale echipe (60 de milioane de euro), iar de sezonul viitor este liber să semneze cu oricine din Marele Circ.

Zak Brown, directorul executiv al celor de la McLaren, a fost provocat de jurnaliști să comenteze pe marginea unei reveniri a lui Horner în Formula 1.

Este cunoscut faptul că cei doi au avut de-a lungul timpului mai multe discuții aprinse, nefiind pe aceeași lungime de undă.

„Nu e chiar prietenul tuturor. Cred că a avut o carieră stelară în Formula 1, rezultatele sale o arată – campionate ale piloților, campionate mondiale la constructori.

Când intri în sport, nu toată lumea e cea mai bună prietenă a ta, există caractere diferite”, a spus Brown pentru Bloomberg.

„Deși s-ar putea să nu bem prea multe cești de ceai împreună, Formula 1 are nevoie de tot felul de caractere. Asta face sportul interesant.

Competiția nu e doar pe pistă – e și în afara ei. E un grup restrâns de șefi și piloți, iar fanii ajung să ne cunoască pe toți”, a adăugat Zak Brown pentru sursa citată.

Declarațiile actuale ale lui Brown vin la doar câteva luni distanță de cele în care l-a criticat deschis pe fostul șef al RedBull Racing.

Printre altele, Zak Brown a precizat, imediat după demiterea lui Horner, că Formula 1 va fi „mai sănătoasă” fără rivalul său din paddock.

„Sunt fericit că Laurent Mekies e în rolul respectiv. Îmi place Laurent, va fi un mediu mai sănătos. Cred că Formula 1 e într-un loc mai bun fără Christian Horner”, spunea atunci Zak Brown.

Oficialul McLaren a spus că Horner a depășit constant linia și că a folosit politica și manipularea ca arme în interiorul sportului.

„Acum putem avea conversații sincere despre binele sportului, fără să ne temem că totul va fi scos din context sau transformat într-o armă politică”, a încheiat Brown.

Sub comanda lui Horner (51 de ani), Red Bull a trăit perioada sa de aur din Formula 1:

patru titluri mondiale cu Sebastian Vettel

patru titluri cu Max Verstappen

șase campionate la constructori.

Clasamentul piloților din Formula după cursa de la Baku

1 Oscar Piastri (McLaren) 324 puncte

2 Lando Norris (McLaren) 299

3 Max Verstappen (RedBull) 255

4 George Russel (Mercedes) 212

5 Charles Leclerc (Ferrari) 165

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 121

7 Kimi Antonelli (Mercedes) 78

8 Alexander Albon (Williams) 70

9 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39

10 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 37

11 Lance Stroll (Aston Martin) 32

12 Carlos Sainz (Williams) 31

13 Liam Lawson (Racing Bulls) 30

14 Fernando Alonso (Aston Martin) 30

15 Esteban Ocon (Haas) 28

16 Pierre Gasly (Alpine) 20

17 Yuki Tsunoda (RedBull) 20

18 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 18

19 Oliver Bearman (Haas) 16

20 Franco Colapinto (Alpine) 0

21 Jack Doohan (Alpine) 0.

Clasamentul constructorilor din F1

1 McLaren 623 puncte

2 Mercedes 290

3 Ferrari 286

4 RedBull Racing 272

5 Williams 101

6 Racing Bulls 72

7 Aston Martin 62

8 Kick Sauber 55

9 Haas 44

10 Alpine 20

