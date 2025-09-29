O nouă eră în F1: McLaren, vândută complet către fondurile din Bahrain și Abu Dhabi

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Zak Brown, directorul executiv al echipei, confirmă vânzarea restului de 30% din acțiunile echipei McLaren Racing către fondurile din Orientul Mijlociu. Conform presei de specialitate, Mumtalakat (Bahrain) și CYVN Holdings (Abu Dhabi) au finalizat tranzacția de achiziție.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

McLaren Racing este compania care gestionează echipele din Formula 1, IndyCar și, din 2027, WEC (World Endurance Championship).

Tranzacția este una estimată de 4,1 miliarde de dolari (aproximativ 3,05 miliarde de lire sterline).

În acest moment, McLaren Racing s-a transformat într-o entitate controlată complet de investitori din Golf. Este de altfel o tendință tot mai vizibilă a capitalului arab de a investi în motorsportul mondial.

„Sportul este în flăcări — fiecare detaliu arată creștere: cererea pentru echipe, pentru curse, pentru sponsori.

Liberty Media a adus stabilitate, a introdus plafonul bugetar și a făcut ca toate echipele să fie sănătoase financiar. Este un lucru minunat pentru Formula 1”, a precizat Zak Brown pentru Bloomberg.

„Nu cred că am atins vârful. Dacă ne uităm la sporturi în general, acestea merg mereu în sus. De fiecare dată când apare un nou contract uriaș, lumea spune că e nebunie, iar peste cinci ani totul pare normal”, a explicat oficialul american al celor de la McLaren.

„Formula 1 are un potențial uriaș de creștere. Avem deja 24 de curse, dar există cerere pentru cel puțin 30. Fanii vin în număr record, sponsori precum Mastercard sau Google se alătură, iar competiția e mai strânsă ca niciodată”, a conchis Zak Brown.

McLaren Racing intră într-o nouă eră financiară, o mișcare importantă care consolidează poziția echipei printre giganți moderni ai Formulei 1 precum Ferrari, Mercedes sau RedBull Racing.

Zak Brown has confirmed the sale of the remaining 30% of McLaren Racing. #F1https://t.co/o3fWhsvo1A pic.twitter.com/Ky7adHqHlq — Pitpass.com (@pitpassdotcom) September 29, 2025

Zak Brown, CEO da McLaren, confirmou a conclusão da venda da participação da McLaren Racing para o fundo soberano do Bahrein Mumtalakat e para o grupo de investimentos CYVN Holdings. Segundo a Bloomberg, a equipe de corrida foi avaliada em US$ 4,1 bilhões (cerca de R$ 22… pic.twitter.com/t3d6n3X3aN — Splash and Go 🏁 🏎 (@splashand_go) September 29, 2025

Clasamentul piloților din Formula după cursa de la Baku

1 Oscar Piastri (McLaren) 324 puncte

2 Lando Norris (McLaren) 299

3 Max Verstappen (RedBull) 255

4 George Russel (Mercedes) 212

5 Charles Leclerc (Ferrari) 165

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 121

7 Kimi Antonelli (Mercedes) 78

8 Alexander Albon (Williams) 70

9 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39

10 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 37

11 Lance Stroll (Aston Martin) 32

12 Carlos Sainz (Williams) 31

13 Liam Lawson (Racing Bulls) 30

14 Fernando Alonso (Aston Martin) 30

15 Esteban Ocon (Haas) 28

16 Pierre Gasly (Alpine) 20

17 Yuki Tsunoda (RedBull) 20

18 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 18

19 Oliver Bearman (Haas) 16

20 Franco Colapinto (Alpine) 0

21 Jack Doohan (Alpine) 0.

Clasamentul constructorilor din F1

1 McLaren 623 puncte

2 Mercedes 290

3 Ferrari 286

4 RedBull Racing 272

5 Williams 101

6 Racing Bulls 72

7 Aston Martin 62

8 Kick Sauber 55

9 Haas 44

10 Alpine 20

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1