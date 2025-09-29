Continuă revoluția Aston Martin: L-a transferat pe unul dintre oamenii de încredere ai lui Verstappen de la RedBull

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Aston Martin își dorește să devină campioană în sezoanele viitoare din Formula 1, iar în jurul lui Adrian Newey se construiește o echipă puternică. Recent, echipa de la Silverstone l-a recrutat pe Nick Roberts, strategul RedBull Racing, cel care a fost implicat în numeroase decizii-cheie din era victorioasă a lui Verstappen, transmite fastestlap.com.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Mutarea este una care arată încă o dată că Aston Martin vrea titlul mondial din F1 și face transferuri importante în garajul echipei.

Venirea lui Adrian Newey la Aston Martin a dat startul unor mișcări de trupe la echipa din Silverstone.

Transferul lui Nick Roberts, strategul de cursă al RedBull, este o adevărată lovitură dată de Adrian Newey, cel care a lucrat cu Nick și îi cunoaște foarte bine potențialul.

Roberts se va alătura celor de la Aston Martin înainte de startul sezonului 2026 al Marelui Circ.

Nick Roberts a petrecut aproape un deceniu în garajul RedBull Racing, el remarcându-se prin analiza curselor și planificarea scenariilor tactice.

Mutarea lui Roberts face parte dintr-un amplu val de plecări de la RedBull Racing.

McLaren a reușit să-l atragă pe șeful de strategie al RedBull, Will Courtenay, iar Racing Bulls va fi condusă strategic de Guillaume Ducreux, venit tot din cadrul echipei cu sediul la Milton Keynes.

Reamintim că Aston Martin l-a transferat deja pe Giles Wood, fost coleg cu Adrian Newey la RedBull, acesta urmând să conducă departamentul de simulare și modelare.

Sezonul 2026 din Formula 1 va aduce schimbări radicale de regulament: 50% energie electrică, combustibili sustenabili și aerodinamică activă, iar Aston Martin vrea să fie cu un pas în fața marilor rivale.

Clasamentul piloților din Formula după cursa de la Baku

1 Oscar Piastri (McLaren) 324 puncte

2 Lando Norris (McLaren) 299

3 Max Verstappen (RedBull) 255

4 George Russel (Mercedes) 212

5 Charles Leclerc (Ferrari) 165

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 121

7 Kimi Antonelli (Mercedes) 78

8 Alexander Albon (Williams) 70

9 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39

10 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 37

11 Lance Stroll (Aston Martin) 32

12 Carlos Sainz (Williams) 31

13 Liam Lawson (Racing Bulls) 30

14 Fernando Alonso (Aston Martin) 30

15 Esteban Ocon (Haas) 28

16 Pierre Gasly (Alpine) 20

17 Yuki Tsunoda (RedBull) 20

18 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 18

19 Oliver Bearman (Haas) 16

20 Franco Colapinto (Alpine) 0

21 Jack Doohan (Alpine) 0.

Clasamentul constructorilor din F1

1 McLaren 623 puncte

2 Mercedes 290

3 Ferrari 286

4 RedBull Racing 272

5 Williams 101

6 Racing Bulls 72

7 Aston Martin 62

8 Kick Sauber 55

9 Haas 44

10 Alpine 20

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1