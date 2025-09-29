Cum e văzută în presa internațională victoria zdrobitoare a Maiei Sandu: ”Europa răsuflă ușurată” / ”Două suflete opuse și ireconciliabile în corpul aceleiași țări”, ”Performanță electorală mai mare decât se aștepta PAS” / Ce spune propaganda rusă

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Presa internațională a scris pe larg despre victoria zdrobitoare a partidului pro-european PAS, al președintei Maia Sandu, iar știrile și analizele referitoare la acest subiect fie au intrat în topurile celor mai citite articole, fie au fost ținute luni dimineață între articolele principale ale zilei. Publicațiile britanice au documentat și scris unele dintre cele mai ample analize despre scrutinul crucial de duminică, în timp ce propaganda rusă fie a minimizat subiectul, forțând un unghi editorial privind ”victoria opoziției”, fie inițial au scris chiar că moldovenii ”s-au abătut de la drumul european”.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

”Femeia care a ales să se empancipeze clar de Moscova și a ales fără ambiguitate Europa”

Știrea despre alegerile din Republica Moldova și preluarea conducerii de către PAS era, luni dimineață, în top 10 cele mai citite articole de pe Sky News.

Publicația britanică notează cum Blocul Patriotic al comuniștilor și pro-rușilor ”urmărește să obțină puterea și să îndepărteze națiunea de legăturile mai strânse cu Bruxelles-ul și Uniunea Europeană”.

Corriere della Sera vorbește, într-un reportaj amplu, despre Maia Sandu ca fiind ”femeia care a ales să se empancipeze clar de Moscova și a ales fără ambiguitate Europa”. Publicația din Italia, unde există o comunitate numeroasă de moldoveni, subliniază și faptul că PAS a candidat singur, în timp ce comuniștii și pro-rușii și-au strâns forțele politice într-un bloc al ”patrioților”.

”Frontul favorabil Bruxelles-ului a rezistat și, conform datelor difuzate în primele ore ale dimineții, a cucerit chiar majoritatea absolută, așa cum s-a întâmplat în 2021, deși momentan nu cu procentul de 52,8% de acum patru ani”, notează Corriere.

Italienii amintesc de ieșirea publică a lui Pavel Durov, fondatorul Telegram, care la fel ca în cazul alegerilor din România, a acuzat fără probe că i s-ar fi cerut să cenzureze anumite postări:

”Ziua începuse cu „asistența” oferită frontului filo-rus de către magnatul Pavel Durov, fondatorul Telegram, care, într-o postare rapid redistribuită de Elon Musk, denunțase presiuni din partea autorităților franceze care îl țineau în custodie cu un an în urmă pentru a face mai puțin vizibile pe rețeaua sa socială postările care o lezau pe președinta în exercițiu Sandu”, notează jurnaliștii italieni.

Aceștia consideră și că rezultatul alegerilor arată ”existența a două suflete opuse și ireconciliabile în corpul aceleiași țări”:

”Orașele au ales fără ezitare PAS, Chișinăul fiind cap de listă, în timp ce zonele rurale au votat Blocul Patriotic. În vest s-a votat pentru Europa, în partea de est a țării s-a ales Rusia, ca să spunem așa. Tinerii vor noul, persoanele în vârstă regretă trecutul. La mijloc, aproape simbolizând fractura, curge râul Nistru (…) Poate că Europa poate răsufla ușurată. Dar în Moldova, stabilitatea pare încă departe”.

Frankfurter Allgemeine Zeitung descrie Moldova ca fiind un ”stat agrar sărac” și amintește de ruptura populației între nostalgicii comunismului și tinerii care privesc spre Europa:

”Forțele pro-europene și cele pro-ruse se luptă de zeci de ani pentru direcția pe care ar trebui să o urmeze țara. Chiar și în capitala Chișinău, mulți oameni au declarat în ziua votului că există doar aceste două direcții pentru țară”, notează publicația germană.

FAZ trece în revistă și amenințările lui Igor Dodon, liderul Blocului ”Patriotic” al comuniștilor și pro-rușilor care duminică seară a anunțat un protest în fața Parlamentului de la Chișinău, dar și de acuzațiile reciproce ale Moldovei și Kremlinului privind interferența în scrutinul de duminică.

Reuters subliniază avansul considerabil al pro-europenilor față de opoziția pro-rusă și notează că Guvernul de la Chișinău ”răsuflă ușurat”:

”Partidul de guvernământ pro-european al Moldovei a devansat confortabil rivalul său înclinat spre Rusia în cadrul alegerilor parlamentare cruciale, pe măsură ce rezultatele finale s-au confirmat luni, reprezentând o ușurare pentru guvern în efortul său de a rămâne în afara orbitei Moscovei”, notează agenția de presă.

Reuters mai notează ”performanța electorală mai puternică decât se aștepta a PAS” și care ”sugerează că platforma sa de integrare europeană și rupere de Rusia încă rezonează în rândul unor segmente largi de alegători”.

Le Monde a vorbit despre ”un scrutin decisiv” și despre ”alegeri extrem de tensionate”, dar și despre cum alegerile ”au fost umbrite de temerile legate de cumpărarea de voturi și de tulburări, precum și de o „campanie de dezinformare fără precedent” condusă de Rusia, potrivit UE”.

CNN notează că rezultatul alegerilor ”menține în viață demersul de aderare a Moldovei la UE”:

”Observatorii și oficialii partidelor au numit votul de duminică cea mai importantă alegere din istoria post-independență a Moldovei, fiind văzută pe scară largă ca o alegere între o mai mare integrare cu UE sau o revenire pe orbita Rusiei”, scrie publicația americană.

BBC publică unul dintre cele mai ample reportaje din presa internațională despre alegerile din Republica Moldova, în care amintește ”o victorie clară și o nouă majoritate în Parlament, la alegerile considerate esențiale pentru viitorul drum al țării sale către UE”.

Publicația britanică amintește de cum au fost afectați moldovenii de războiul la scară largă al Rusiei din Ucraina vecină, dar și cum se confruntă, de asemenea, ”cu prețuri în creștere vertiginoasă și niveluri ridicate de corupție”.

O altă publicație britanică, The Guardian, subliniază că PAS ”a depășit rezultatele sondajelor pre-electorale, care sugeraseră că va rămâne cel mai mare partid”, dar și cum ”rezultatele alegerilor vor fi bine primite la Bruxelles și în alte capitale europene, unde temerile erau mari că Moscova ar putea obține un punct de sprijin într-o regiune vitală strategic, pe măsură ce își intensifică campania hibridă pe întregul continent”.

The Guardian mai amintește și că ”de la obținerea independenței față de Uniunea Sovietică în 1991, Moldova a oscilat între stabilirea unor legături mai strânse cu Bruxelles-ul și menținerea relațiilor din era sovietică cu Moscova”.

TASS și Moscow Times, două dintre oficioasele Kremlinului, văd complet pe dos realitatea din Republica Moldova, pe care o distorsionează sau o ignoră.

O analiză a TASS de luni dimineață privind alegerile parlamentare de la Chișinău vorbește despre ”victoria opoziției” care ar fi însumat, în percepția TASS, aproape 50% din voturile moldovenilor. În realitate, PAS are majoritate absolută în Parlament și va putea guverna singur.

”Partidele de opoziție din Republica Moldova, inclusiv Blocul Patriotic care susține restabilirea legăturilor cu Rusia, au devansat Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), fondat de Președintele Moldovei, Maia Sandu, la alegerile parlamentare din țară, potrivit Comisiei Electorale Centrale (CEC), după procesarea a 100% din voturile interne. Partidul de guvernământ (PAS) a obținut 44,13% din voturi. Blocul Patriotic a primit 28,25%, blocul pro-european Alternativa – 9,22%, Partidul Nostru – 6,35%, iar Democrația Acasă – 5,72%. În total, partidele de opoziție au acumulat 49,54% din voturi”, scrie TASS.

Ulterior, TASS a revenit și a anunțat că PAS ”ar putea păstra majoritatea în parlament după alegerile din 28 septembrie, în urma redistribuirii mandatelor parlamentare”. Anterior, în cursul nopţii, agenţia rusă de stat titra: „CEC Moldova a anunţat victoria fracţiunilor de opoziţie la alegerile parlamentare”.

Publicația de propagandă a dictatorului rus Vladimir Putin mai amintește și de rolul semnificativ pe care l-a avut diaspora moldoveană, care a votat în proporții covârșitoare pentru PAS. Amintim doar România, unde partidul a înregistrat peste 80% din voturi, dar și Italia, Marea Britanie sau Germania, unde a înregistrat scoruri similare.

”Partidul Maiei Sandu a reușit să obțină un rezultat mai favorabil datorită votului din secțiile de votare din străinătate, majoritatea din Occident, ajungând la 49,71% din voturi după centralizarea a 98,55% din buletinele de vot din toate secțiile, în timp ce opoziția a primit 44,38%”, mai scrie TASS.

Pe de altă parte, Moscow Times vorbește într-o analiză publicată duminică despre ”abaterea moldovenilor de la drumul european”, iar luni dimineață nu era publicată nicio altă analiză despre rezultatele alegerilor.

În realitate, moldovenii au votat în mod categoric PAS, al cărui discurs electoral a mizat tocmai pe viitorul european comun al Moldovei cu statele membre și al pericolului izolării Chișinăului și acaparării acestuia în sfera de influență rusă.